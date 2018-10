Ebay, vendite più rapide con il machine learning

Filippo Vendrame,

Ebay punta a voler rendere più rapide le vendite all’interno della sua piattaforma sfruttando il machine learning e l’analisi predittiva. Il colosso delle aste online ha, dunque, annunciato l’arrivo in Italia di uno strumento disponibile sia per le app mobile che per i PC desktop che permetterà alle persone di creare inserzioni su eBay rapidamente, facilmente e con la possibilità di aumentare le probabilità che ottengano successo all’interno della piattaforma.

Questo strumento, infatti, combina il machine learning, l’analisi predittiva e i dati strutturali per effettuare in tempo reale uno screening di tutti i prodotti che sono in vendita all’interno della piattaforma di eBay. Successivamente, guida gli utenti a creare le loro inserzioni, suggerendo alcuni dati da inserire per renderle maggiormente appetibili. Informazioni come il prezzo più consigliato, le parole da utilizzare nel titolo, le modalità di spedizione più convenienti ed altro. Il tutto nella massima semplicità. Anche chi non ha grande dimestichezza nella creazione di inserzioni di vendita su eBay potrà, così, realizzarne di efficaci senza troppi pensieri.

L’arrivo di questo strumento permette di potenziare l’offerta che eBay propone ai suoi utenti, soprattutto per tutti coloro che utilizzano l’app per comprare e vendere. Ebay evidenzia, infatti, come ogni settimana sono messi in vendita globalmente 13,5 milioni di prodotti attraverso l’app per dispositivi mobile.

Gli utenti online chiedono semplicità d’uso e immediatezza, sia nel processo d’acquisto che in quello di vendita. Questa richiesta è ancora più forte da parte dei venditori privati che vogliono utilizzare tutte le potenzialità di eBay per fare affari in maniera intuitiva e rapida. Per questo investiamo continuamente in nuove tecnologie e nella loro applicazione quotidiana: in questo senso le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale e dal machine learning sono molteplici e sempre in evoluzione. Il nostro obiettivo resta quello di mettere a disposizione di tutti i nostri utenti queste e molte altre innovazioni per assicurare una sempre migliore esperienza di vendita e di acquisto.

Questa novità giunge in un momento molto importante per molti venditori. Con l’arrivo della nuova stagione e con il lancio di molti nuovi smartphone, molti utenti mettono in vendita i loro prodotti per poter rinnovare il proprio guardaroba o i propri device. In un periodo in cui è possibile fare molti affari, questo strumento permetterà a tutti i venditori di realizzare inserzioni migliori e maggiormente attrattive.