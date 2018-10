Hololens, un prototipo sbuca da un video NASA

Filippo Vendrame,

Un prototipo del visore Microsoft HoloLens è apparso in un video della NASA. Nel video scovato da VentureBeat si vede un tecnico di un laboratorio della NASA indossare un visore Hololens differente da quello attualmente in commercio. In particolare, questo visore evidenzierebbe delle differenze a livello della visiera sulla parte anteriore e sembrerebbe offrire una migliore ergonomia rispetto all’attuale modello.

Complessivamente, sembrerebbe essere un visore meno ingombrante rispetto a quello attuale. Proprio queste differenze avevano fatto pensare che si potesse trattare di un prototipo della prossima generazione di Hololens. Molto più probabilmente, invece, potrebbe trattarsi di un prototipo dell’attuale Hololens. La NASA, infatti, è stata tra i primi partner di Microsoft nel suo progetto del visore per la Mixed Reality e dunque non ci sarebbe da stupirsi se i suoi tecnici fossero in possesso di un qualche vecchio prototipo. Risulterebbe, dunque, molto improbabile che il visore visto in questo video della NASA sia effettivamente un prototipo del nuovo modello.

Microsoft, comunque, sta effettivamente lavorando alla nuova generazione del suo visore per la Mixed Reality. Il nome in codice del progetto di Hololens 2 è “Sydney“. Questo prodotto dovrebbe offrire un netto salto in avanti in termini di prestazioni e migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso. Inoltre, Hololens 2 dovrebbe sfruttare un processore ARM, includere l’ ultima generazione del sensore Kinect e disporre di un chip per l’intelligenza artificiale inserito per migliorare le prestazioni complessive.

Secondo le più recenti indiscrezioni, la presentazione dell’Hololens 2 dovrebbe avvenire nel 2019, anche se non è ancora chiaro esattamente quando.

C’è molta attesa per questo nuovo visore. Microsoft sta investendo molto sulla Mixed Reality e Hololens rappresenta il meglio che la tecnologia può offrire in questo settore. L’attuale visore ha trovato molti impieghi, soprattutto in ottica industriale ed il nuovo modello potrebbe trovare ulteriori nuovi spazi.