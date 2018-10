Volantino Unieuro, arriva il sottocosto di ottobre

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il volantino del sottocosto all’interno dei suoi negozi. Sino al prossimo 21 di ottobre, i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di molteplici forti sconti su tantissimi prodotti come smartphone, computer, televisori, gadget e moltissimo altro ancora. Trattandosi della promozione sottoscosto, i prodotti in sconto si intendono solamente sino ad esaurimento scorte. Questo significa che solamente i più rapidi potranno approfittare della promozione di Unieuro e riuscire ad acquistare i prodotti desiderati risparmiando molti soldi.

Tra gli smartphone sottoscosto, spicca il Samsung Galaxy S9 a 599 euro. Tra i prodotti Android si menzionano anche il Huawei P20 a 499 euro ed il Huawei Mate 10 Lite a 219,90 euro. Per i fan di casa Apple, Unieuro sconta l’iPhone X a 899 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’iPad 2018 32 GB WiFi a 299 euro, oppure il Samsung Galaxy Tab S4 a 579,90 euro. Non mancano anche alcune offerte nel mondo dei PC. Per esempio, il notebook Lenovo Ideapad 120S è proposto a 279,99 euro. Presenti anche diversi sconti su molti accessori per il mondo dell’informatica come monitor e stampanti.

Per chi vuole trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica dove godere della vera alta definizione, Unieuro propone sottocosto moltissimi televisori di ultima generazione. Per gli appassionati di gaming, la Nintendo Swtich con un gioco e custodia è proposta a 339 euro. Chi ama la fotografia potrà rivolgere la sua attenzione, invece, sulla reflex Nikon D3400 che Unieuro propone sottocosto al prezzo di 339,90 euro.

Non mancano, inoltre, tantissimi gadget come gli hoverboard o prodotti tech come i robot per le pulizie domestiche di iRobot. Un volantino del sottocosto, dunque, molto ricco di spunti e proprio per questo da sfogliare con molta attenzione per non perdere nessuna offerta speciale.