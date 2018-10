Battlefield 5, primo trailer per il single player

Marco Locatelli,

Qualora ci fosse qualche dubbio, il trailer rilasciato oggi da DICE ed Electronic Arts fuga ogni minima incertezza: Battlefield 5, disponibile tra poco più di un mese su PlayStation 4, Xbox One e PC, avrà una modalità single player profonda e narrativamente ricercata come accadde per il predecessore Battlefield 1.

La modalità single player, che si chiamerà War Stories, proporrà, proprio come l’ultimo lavoro dei ragazzi di DICE, un modo di raccontare la guerra più intimo e “a misura di soldato”, spostandosi sui diversi fronti della Seconda Guerra Mondiale.

Il trailer, che potete vedere qui sotto, mette al centro della scena proprio le storie di War Stories, dando un antipasto piuttosto ricco e spettacolare di quello che i videogiocatori si troveranno ad affrontare il 20 novembre su console e PC, giorno di uscita di Battlefield 5.

Una strada decisamente diversa da quella percorsa dal rivale di sempre che con la sua ultima iterazione, Call of Duty:Black Ops 4, uscito da pochissimi giorni, ha deciso di dire definitivamente addio alla campagna e a qualsivoglia velleità singolo giocatore che, ad onore del vero, fu proprio quella che decretò il successo dei primi Call of Duty.

Un cambio di filosofia che ha davvero del paradossale se non dell’ironico se si pensa al passato: Battlefield che è nata come esperienza only multiplayer ora punta su campagne in singolo dalla forte componente narrativa e cinematografica, e la serie Call of Duty, che fece invece della campagna il suo cavallo di battaglia oggi la abbandona definitivamente per abbracciare esclusivamente l’online (e buttarsi nel fenomeno del momento: il Battle Royale).

Ricordiamo che Battlefield 5 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 20 novembre.