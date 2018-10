Kindle Paperwhite (2018), lettura anche in vasca

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato il nuovo Kindle Paperwhite (2018). Tante le novità rispetto al precedente modello, tra cui il design rinnovato, uno spazio di archiviazione maggiore e soprattutto la resistenza all’acqua. L’ebook reader può essere quindi utilizzato nella vasca da bagno, in piscina o al mare. Gli utenti troveranno inoltre alcune modifiche software che renderanno la lettura più piacevole.

Il nuovo Kindle Paperwhite possiede uno schermo uno schermo da 6 pollici (300 ppi) con tecnologia E-Ink e retroilluminazione integrata. Il numero di LED è stato aumentato da quattro a cinque, in modo da ottenere un’illuminazione più uniforme e una maggiore luminosità (+10% rispetto al vecchio modello). Il trattamento antiriflesso permette una comoda lettura anche sotto la luce diretta del Sole. Lo schermo a filo con il resto della parte frontale dona un look più elegante.

Amazon ha ridotto lo spessore (8,18 millimetri) e il peso (182 grammi), aggiunto la resistenza all’acqua (certificazione IPX8, massimo 2 metri di profondità per 60 minuti) e incrementato lo spazio di archiviazione. Gli utenti possono infatti acquistare le versioni con 8 e 32 GB di storage. Il numero di libri che l’ebook reader può memorizzare è praticamente illimitato. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n e LTE (gratuito).

La batteria offre un’autonomia fino a sei settimane, leggendo mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13. La ricarica avviene tramite porta micro USB 2.0. Il Kindle Paperwhite ha una schermata home aggiornata che mostra i libri da leggere in base alla cronologia. È possibile inoltre salvare diverse impostazioni di lettura, ovvero profili con dimensione dei caratteri, grassetto e orientamento da richiamare in base all’occorrenza.

Non mancano ovviamente le note funzionalità dei Kindle, come Whispersync (sincronizzazione di pagine, segnalibri e note), Word Wise (definizione dei termini in inglese) e la consultazione del dizionario. Il nuovo ebook reader sarà in vendita dal 7 novembre, ma può essere già ordinato su Amazon. I prezzi sono 129,99 euro (8 GB) e 159,99 euro (32 GB) per la versione WiFi e 229,99 euro (32 GB) per la versione LTE.