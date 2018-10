Mytaxi, un taxi per scoprire la città di Milano

Filippo Vendrame,

Scoprire i segreti della propria città a bordo di un taxi? Possibile grazie all’applicazione mytaxi. Infatti, in occasione della settima edizione di BookCity Milano, l’applicazione per dispositivi mobile con cui prenotare un taxi trasforma magicamente la corsa in un racconto itinerante lungo le strade della città. Il passeggero, dunque, potrà godere dei racconti di una guida turistica che lo accompagnerà tra le strade di Milano, alla scoperta dei luoghi legati al mondo del libro.

L’iniziativa culturale si poggia su mytaxi che, come mobility partner di BookCity Milano 2018, metterà a disposizione dei partecipanti della manifestazione un codice promozionale che permetterà di ottenere uno sconto del valore di 10 euro per tutte le corse pagate tramite App. Per riscattare il bonus, gli utenti, dopo aver scelto il metodo di pagamento preferito per pagare la corsa, dovranno inserire il codice “Bookcity” nell’apposita sezione “Buono” del proprio profilo. Lo sconto di 10 euro varrà per le corse effettuate tra il 15 e il 18 novembre 2018 da e per gli eventi BookCity.

Mytaxi permetterà, dunque, di apprezzare un volto nuovo della città dal finestrino del taxi e di scoprire perché Milano è una delle città creative Unesco per la letteratura. Si ricorda, infine, che mytaxi è stata fondata nel giugno del 2009 ad Amburgo ed è oggi la app per i taxi più popolare d’Europa con oltre 10 milioni di passeggeri e 100.000 tassisti affiliati in più di 100 città europee. Da settembre 2014, mytaxi è parte di Daimler Mobility Services GmbH (Gruppo Daimler) e ad aprile 2015 ha lanciato il servizio in Italia, dove è attualmente presente a Milano, Roma e Torino con una flotta di oltre 3.800 tassisti con regolare licenza.