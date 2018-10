CoD: Black Ops 4, 500 mln di dollari in tre giorni

Matteo Tontini,

Lancio straordinario per Call of Duty: Black Ops 4: nei suoi primi tre giorni, il titolo di Activision ha registrato la bellezza di oltre 500 milioni di dollari di fatturato a livello globale.

Non solo, è infatti aumentato il numero di giocatori rispetto al precedente capitolo ed è stato battuto il record del franchise per quanto riguarda le visualizzazioni su Twitch (la nota piattaforma dedicata al streaming dei gameplay). Rob Kostich, General Manager di Call of Duty presso Activision, ha dichiarato:

Black Ops 4 è partito con un successo da blockbuster. Il conteggio di giocatori e ore giocate aumenta anno dopo anno. I nostri spettatori su Twitch hanno stabilito nuovi standard e ciò dimostra quanto Blackout sia divertente sia da giocare che da guardare; inoltre, i risultati del fine settimana mettono ancora una volta Call of Duty al livello più alto dell’intrattenimento. Siamo davvero entusiasti del successo di Black Ops 4. C’è molto altro in arrivo, questo è soltanto l’inizio.

Black Ops 4 era stato inizialmente criticato, quando Activision e Treyarch avevano annunciato di aver tagliato fuori dal titolo la campagna in singolo per concentrarsi su una modalità battle royale, ma sembra che tale scelta non abbia danneggiato la popolarità del prodotto – alla luce dei risultati appena riportati. Tra l’altro, il gioco ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli. Il gran successo di CoD, in realtà, era stato previsto sin dal Day-One, quando Black Ops 4 ha superato il suo record di vendite digitali.

Il mese di ottobre, tuttavia, non vede soltanto Call of Duty come protagonista. Tra pochi giorni sarà infatti disponibile Red Dead Redemption 2, attesissimo gioco a sfondo western di cui è stato distribuito il trailer del lancio giusto ieri.