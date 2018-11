Minecraft per Android, arriva la versione gratuita

Marco Locatelli,

Minecraft per tutti sul Play Store. Proprio così: Mojang, la software house del popolare sandbox, ha deciso di rilasciare Minecraft sullo store del robottino verde in maniera del tutto gratuita. Attenzione però, ci sono dei limiti in questa edizione.

A evidenziare la natura non completa dell’esperienza, è il nome stesso dell’applicazione. L’app si chiama infatti Minecraft Trial e si tratta di una sorta di versione dimostrativa del gioco che ha in pratica un limite temporale di utilizzo.

Dunque con Minecraft Trial si potrà giocare solo per un periodo di tempo limitato e permette di affrontare una sola modalità di gioco, quella più classica: sopravvivenza. Chi non fosse ancora convinto di voler sborsare 6.99 euro per acquistare l’edizione completa del sandbox firmato Mojang troverà in questa soluzione un ottimo compromesso per farsi un’idea migliore di cosa ha da offrire questo particolare videogioco uscito su Android ormai sette anni fa (e su PC nove).

Ma c’è anche un altro limite che non farà certamente saltare di gioia gli utenti italiani: Minecraft Trial, almeno per il momento, non è disponibile sul mercato digitale italiano. È comunque possibile aggirare questo limite andando a scaricare l’apk e installarla poi manualmente.

Per chi fosse vissuto su Marte sinora, ricordiamo che Minecraft è un videogioco di tipo sandbox che permette al giocatore di costruire qualsiasi cosa vorrà attraverso i cubi di cui è composto il mondo di gioco, estraendoli con strumenti appositi, dando adito a possibilità “architettoniche” davvero inimmaginabili. Tante le modalità di gioco proposte: sopravvivenza, estrema, avventura, creativa.

Vero e proprio fenomeno della rete, dalle ultime stime sembra che Minecraft sia ancora il videogioco più seguito su YouTube nonostante il successo crescente di Fortnite, il battle royale di Epic Games.