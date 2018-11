Black Friday Amazon: offerte per il fitness

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon entra nel vivo con la giornata più calda per gli sconti. Per gli sportivi in cerca di qualche buon affare su fitness tracker e activity tracker, il colosso dell’ecommerce propone, per la giornata di oggi, tante offerte davvero speciali. Gli indossabili per lo sport sono gadget molto richiesti. Grazie ai molti sensori che integrano, sono in grado non solo di tenere traccia dell’attività sportiva ma anche di monitorare la salute fisica, lo stress ed il riposo notturno.

Di questi prodotti ce ne sono di tantissime tipologie tutte pensate per target differenti. Proprio per questo, il suggerimento è quello di verificare le funzionalità di ogni modelli per capire esattamente se trattasi della scelta gusta oppure no. Verificare le specifiche non è difficile in quanto tutte le schede di Amazon sono ben strutturate e mettono in risalto le caratteristiche tecniche e le funzionalità offerte. Ci sono modelli semplici adatti solamente a tenere sotto controllo alcuni parametri come le pulsazioni ed il percorso effettuato, altri che permettono di avere un controllo a 360 gradi di tutta l’attività fisica.

Fitness Tracker in sconto

Amazon propone davvero moltissimi prodotti di questa categoria in offerta. Si evidenzia, però, che le promozioni riguardano solamente i prodotti venduti da Amazon e che il prezzo potrebbe subire variazioni.

Fitness Tracker ANEKEN : (19,99 euro) Fitness Tracker con Cardiofrequenzimetro, Monitoraggio del Sonno, 14 Modalità Sport, Notifica Messaggio Chiamata e SMS, Notifica Messaggi APP, Controllo Remoto Fotocamera, Promemoria Sedentaria, Allarme, Cronometro, Anti-Smarrimento e Trova il Telefono.

: (19,99 euro) Fitness Tracker con Cardiofrequenzimetro, Monitoraggio del Sonno, 14 Modalità Sport, Notifica Messaggio Chiamata e SMS, Notifica Messaggi APP, Controllo Remoto Fotocamera, Promemoria Sedentaria, Allarme, Cronometro, Anti-Smarrimento e Trova il Telefono. CHEREEKI : (28,49 euro) Fitness Tracker con schermo a colori TFT LCD da 0,96 pollici e 14 modalità di allenamento tra cui camminata, corsa, bicicletta, trekking, fitness, tapis roulant, basket, tennis, arrampicata, badminton, spinning, yoga, calcio e ballo.

: (28,49 euro) Fitness Tracker con schermo a colori TFT LCD da 0,96 pollici e 14 modalità di allenamento tra cui camminata, corsa, bicicletta, trekking, fitness, tapis roulant, basket, tennis, arrampicata, badminton, spinning, yoga, calcio e ballo. Willful Fitness Activity Tracker : (19,32 euro) Cardiofrequenzimetro, Pedometro, Passi, Distanza, Calorie, Modalità Sport, Orologio Cronometro Sport, Modalità Musica, Sveglia, Notifiche delle Chiamate, Notifiche delle APP e Monitoraggio del Sonno con Modalità Notte.

: (19,32 euro) Cardiofrequenzimetro, Pedometro, Passi, Distanza, Calorie, Modalità Sport, Orologio Cronometro Sport, Modalità Musica, Sveglia, Notifiche delle Chiamate, Notifiche delle APP e Monitoraggio del Sonno con Modalità Notte. Muzili Fitness Tracker : (16,59 euro) permette di tracciare tutte le attività giornaliere, calcolare le calorie bruciate, gestire le notifiche, monitorare il sonno ed altro.

: (16,59 euro) permette di tracciare tutte le attività giornaliere, calcolare le calorie bruciate, gestire le notifiche, monitorare il sonno ed altro. AISIRER Activity Tracker : (20,99 euro) 14 modalità sport, cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno, notifiche e certificazione IP67.

: (20,99 euro) 14 modalità sport, cardiofrequenzimetro e monitoraggio del sonno, notifiche e certificazione IP67. Polar M430 : (119,90 euro) orologio GPS multisport con cardiofrequenzimetro: misura passi, distanza percorsa, calorie consumate e analizza la qualità del sonno.

: (119,90 euro) orologio GPS multisport con cardiofrequenzimetro: misura passi, distanza percorsa, calorie consumate e analizza la qualità del sonno. Polar M200 : (69,90 euro) orologio GPS con cardiofrequenzimetro: misura attività quotidiana, passi, calorie e distanza percorsa durante il giorno.

: (69,90 euro) orologio GPS con cardiofrequenzimetro: misura attività quotidiana, passi, calorie e distanza percorsa durante il giorno. Suunto Spartan Trainer Wrist HR : (149,90 euro) adatto a oltre 80 sport come nuoto (impermeabile fino 50m), ciclismo o corsa: dispone di altimetro GPS, sistemi di coordinate, display a colori e 5 pulsanti di azione e Suunto FusedSpeed per un ritmo di marcia preciso.

: (149,90 euro) adatto a oltre 80 sport come nuoto (impermeabile fino 50m), ciclismo o corsa: dispone di altimetro GPS, sistemi di coordinate, display a colori e 5 pulsanti di azione e Suunto FusedSpeed per un ritmo di marcia preciso. Fitbit Ionic Health & Fitness (199,90 euro) fitness smartwatch che aiuta a condurre una vita più sana: offre suggerimenti per l’allenamento ed il monitoraggio continuo del battito cardiaco.

Amazon, inoltre, continua a proporre in sconto tutti gli altri indossabili che aveva già messo in offerta all’inizio della settimana del Black Friday.