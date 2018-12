Fortnite, presto in arrivo la creative mode?

Marco Locatelli,

Fortnite avrà una modalità creativa? Lo youtuber Lachlan ha mostrato ai suoi follower una creative mode che arriverà prossimamente sul battle royale di Epic Games.

Questa possibilità offrirà al giocatore tantissime possibilità per creare mini-giochi, corsi di training, mappe e tanto altro ancora. Insieme a molti altri, Lachlan è stato invitato al quartier generale di Epic Games per registrare alcuni video gameplay relativi ai prossimi contenuti di Fornite.

Al momento non è ancora chiaro il motivo per il quale questi video sono stati pubblicati prima del previsto, poiché gli altri creator di YouTube non hanno ancora caricato il loro filmato. E nemmeno Epic Games ha annunciato la nuova modalità.

Secondo Lachlan la modalità creativa dovrebbe essere rilasciata nella giornata di domani. Tuttavia, visto che il video è stato caricato come già detto prima del tempo, non è chiaro con “domani” a che giorno si riferisca lo youtuber. Più probabile che la creative mode faccia il suo esordio nei prossimi giorni.

La creative mode, come già detto, permetterà a tutti i giocatori di creare ex novo partite personalizzate con la possibilità di impostare diversi parametri e regole. I più creativi avranno tutti gli strumenti per creare mappe da zero, mini-giochi e addirittura intere modalità personalizzate.

Il video sul canale YouTube di Lachlan è stato prontamente rimosso, ma in molti ipotizzano che la nuova modalità arriverà in concomitanza con Fortnite Stagione 7, che aprirà i battenti dopo la chiusura della sesta stagione che terminerà domani, giovedì 6 dicembre.

Il giorno x potrebbe dunque essere venerdì 7 dicembre, in occasione dei Game Awards, durante i quali Epic Games annuncerà molte novità su Fortnite e presenterà anche il suo store digitale che prevede di lanciare il prossimo anno.