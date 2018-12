Fortnite sta per accogliere le spade

Matteo Tontini,

La stagione 7 di Fortnite ha preso il via da circa una settimana, ciò significa che si sta avvicinando la prima patch. Un aggiornamento che introdurrà una sostanziale novità: grazie a un tweet pubblicato dall’account ufficiale del gioco, si viene a sapere che faranno ingresso nel titolo le spade.

Ad accompagnare l’annuncio uno sfizioso teaser trailer, che tuttavia non spiega esattamente come funzionerà l’arma nel famoso battle royale di Epic. Nella clip si osserva soltanto un personaggio che la estrae da un piedistallo, in un’ambientazione coperta di neve. La spada stessa ha un aspetto molto particolare e, a prima vista, potrebbe sembrare solo un’arma bianca curata nei minimi dettagli e bella a vedersi: in realtà, si tratta dell’Infinity Blade della serie di giochi mobile omonima sviluppata da Epic Games e Chair Entertainment.

Coming soon… a weapon fit for a King 🗡👑 pic.twitter.com/n3kMDCS5IH — Fortnite (@FortniteGame) December 10, 2018

Sebbene la spada potrebbe essere un’arma corpo a corpo introdotta per il gioco, è anche possibile che sia un’anticipazione di un nuovo tipo di modalità di gioco in cui un giocatore ha una lama e il resto tenta di farla sua, simile alla modalità Thanos disponibile all’inizio di quest’anno. A ogni modo non si saprà con esattezza cosa riguarda il teaser trailer fino a quando la nuova patch del gioco verrà distribuita, entro questa settimana.

Giusto ieri, si è parlato di Fortnite per triste pagina nella storia dei videogiochi (il titolo di Epic però non c’entra nulla e anzi è proprio merito della trasmissione su Twitch se tutto è andato a buon fine, va sottolineato). Nel corso di una diretta streaming, infatti, un giocatore australiano ha picchiato la moglie incinta. Grazie a un paio di video registrati e diffusi in rete, lo streamer è stato poi arrestato per abuso domestico.