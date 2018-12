Nintendo, E3: “Una follia non partecipare”

A circa sei mesi dal prossimo E3 di Los Angeles (e a sei mesi dall’E3 2018), per il quale l’annunciata assenza di Sony ha fatto discutere parecchio gli addetti ai lavori circa il futuro di questa manifestazione, anche Nintendo – nella persona del numero uno USA Reggie Fils-Aime – dice la sua in merito. Ed è una posizione decisamente diversa rispetto a quella del competitor Sony.

Ai microfoni di IGN, il presidente e direttore generale di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ha sottolineato come l’E3 sia ancora parte cruciale dei piani aziendali del colosso nipponico.

L’E3, in quei cinque giorni,- spiega Fils-Aime – è l’occasione per il mondo di scoprire le novità dei videogiochi. In quel periodo generiamo molto più engagement rispetto ad altre fiere come CES o Comic-Con o altri grandi eventi dedicati all’intrattenimento: le persone si sintonizzano per scoprire le novità e avere le prime esperienze giocabili. Ecco perché E3 è importante per Nintendo.