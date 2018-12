PES 2019, una data per la versione gratuita Lite

Marco Locatelli,

Annunciata la data di uscita di Pro Evolution Soccer 2019 Lite, versione gratuita “free to play” del gioco di calcio firmato Konami che offre l’accesso alla modalità MyClub, senza chiedere nemmeno un euro.

Oggi Konami ha infatti annunciato che PES 2019 Lite sarà disponibile il 13 dicembre con accesso illimitato a MyClub insieme ad una vasta selezione di giocatori e leggende di fama mondiali come Beckham e Maradona.

Non solo: i giocatori di PES 2019 Lite potranno anche mettere le mani su tutti i nuovi giocatori Featured Players, le cui abilità sono influenzate dalle loro prestazioni nelle partite del weekend precedente. Inoltre, l’edizione Lite di quest’anno includerà anche la modalità Edit, il che significa che i giocatori saranno in grado di personalizzare squadre, giocatori, squadre, stadi e strip per aggiungere il loro “tocco unico” al mondo del calcio.

Come sottolineato dalla stessa Konami, Pro Evolution Soccer 2019 Lite includerà gli acquisti in-game, quindi non sappiamo se si tratterà di un gioco realmente “free to play” o più propriamente di un “pay to win”. Per festeggiare l’annuncio, Konami ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a PES 2019 Lite.

Ricordiamo che cinque giorni fa Konami ha rilasciato il Data Pack 3.0, contenuto scaricabile gratuito per PlayStation 4, Xbox One e Pc. Il Data Pack 3.0 introduce due nuovi stadi e una serie di modelli aggiornati di divise da gioco, palloni e scarpini. Questo aggiornamento include lo Stadio De Kuip del Feyenoord e lo storicoStadio Palestra Itália, quest’ultimo ha ospitato le partite casalinghe del Palmeiras dal 1917 al 2010. Entrambi gli stadi, la cui capienza è rispettivamente di 51.000 e 44.000 posti a sedere, sono riprodotti perfettamente in ogni minimo dettaglio nelle modalità diurna e notturna. Il Data Pack 3.0 vede, inoltre, la presenza del tunnel d’ingresso aggiornato dello Stadio Anfield e di nuove skin per i giocatori dello Schalke 04.

PES 2019 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam in due versioni fisiche, con il nuovo testimonial mondiale Phillippe Coutinho sulla cover della versione standard e con David Beckham sulla cover della Special Edition che permette di sbloccare diversi contenuti bonus di myClub.