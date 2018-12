Telegram per Android, nuovo design e Instant View

Luca Colantuoni,

La software house russa ha annunciato la disponibilità di Telegram 5.0 per Android. La nuova versione introduce un lungo elenco di funzionalità che migliorano l’esperienza d’uso dell’app di messaggistica, tra cui il supporto alle lingue personalizzate e Instant View 2.0. Queste due novità sono presenti anche in Telegram 5.1 per iOS. Le due app possono essere scaricate gratuitamente dai rispettivi store.

Telegram è ufficialmente disponibile in inglese, spagnolo, tedesco, olandese, italiano, francese, arabo, portoghese, coreano, malese, russo e ucraino. Se qualche elemento dell’interfaccia non è stato tradotto correttamente, gli utenti possono suggerire una modifica attraverso la Translations Platform. Sfruttando la piattaforma è ora possibile creare un intero language pack personalizzato per tradurre l’applicazione in una lingua poco diffusa o in un dialetto locale. Dopo aver scelto la lingua, tutti i cambiamenti verranno applicati immediatamente, senza la necessità di installare un aggiornamento.

La seconda novità è Instant View 2.0 (Apertura Rapida 2.0). Si tratta della seconda versione della tecnologia che permette di visualizzare le pagine web direttamente all’interno di Telegram. Il layout è simile a quello del Reading Mode presente nei browser. Grazie ai miglioramenti introdotti è possibile visualizzare correttamente pagine più complesse con blocchi di articoli correlati, link alle immagini, tabelle, liste annidate, scrolling orizzontale e altro.

In Telegram per Android è stato aggiornato il design per le schermate delle impostazioni, profilo, notifiche e suoni. È più facile accedere ai media condivisi dai profili di utenti, gruppi e canali. Le anteprime hanno una qualità maggiore e la velocità di caricamento è stata incrementata. L’utente può inoltre scegliere la parte corretta della foto profilo, zoomare i video durante la riproduzione e sfogliare le foto tramite swipe destro e sinistro.