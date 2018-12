Vivo NEX Dual Display Edition con 10 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Vivo aveva presentato sei mesi fa uno smartphone con fotocamera frontale pop-up. Oggi il produttore cinese ha annunciato una versione aggiornata del dispositivo senza fotocamera frontale. Il Vivo NEX Dual Display Edition ha infatti due schermi, quindi può essere utilizzata la fotocamera posteriore anche per i selfie. Al momento non è previsto l’arrivo in Europa.

Il Vivo NEX ha una Elevating Camera. La fotocamera frontale da 8 megapixel è nascosta nel bordo superiore e fuoriesce quando l’utente attiva l’app Fotocamera. Con il Vivo NEX Dual Display Edition è stata adottata un’altra soluzione per incrementare l’area di visualizzazione. La pop-up camera è stata eliminata, dato che sul retro è presente un secondo display che permette di scattare i selfie con la fotocamera posteriore da 12 megapixel. Anche il Nubia X ha due schermi, ma quello secondario è più piccolo e possiede una risoluzione inferiore.

Il Vivo NEX Dual Display Edition ha uno schermo principale (Ultra FullView Super AMOLED) da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Non c’è nessun notch e lo screen-to-body ratio è pari al 91,63%. Anche lo schermo secondario è Super AMOLED, ma la diagonale è 5,49 pollici e la risoluzione è full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 845, 10 GB di RAM e 128 GB di storage.

Accanto alla fotocamera posteriore da 12 megapixel è presente una fotocamera da 2 megapixel che viene sfruttata per l’effetto bokeh e la modalità Night Video. C’è infine una fotocamera 3D ToF (Time of Flight) che può essere utilizzata per catturare l’informazione sulla profondità e il riconoscimento facciale. Oltre ai due flash LED tradizionali è presente il Lunar Ring, un anello con 16 LED RGB che aggiunge luce durante gli scatti, si accende alla ricezione delle notifiche e pulsa durante la riproduzione musicale.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 3.500 mAh supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Funtouch OS 4.5. Lo smartphone sarà disponibile in Cina dal 29 dicembre nelle colorazioni blu e viola. Il prezzo è 4.998 yuan, pari a circa 640 euro.