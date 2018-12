Amazon torna a vendere Google Chromecast

Marco Locatelli,

Nel 2015 Amazon decise di rimuovere dal suo enorme database il dongle HDMI Google Chromecast (e anche Apple TV) nonostante si trattasse di uno dei prodotti più venduti. Una scelta piuttosto chiara: il colosso di Jeff Bezos voleva togliersi di torno la concorrenza per spingere maggiormente sui suoi device come Amazon Fire TV e Amazon Fire TV Stick, anche se ufficialmente il motivo fu di natura tecnica. Tuttavia la compagnia di Seattle in questi giorni ha fatto un deciso passo indietro: Chromecast è tornato disponibile sullo store Amazon.

È di oggi la notizia che Amazon rimetterà all’interno del suo negozio online le chiavette Chromecast di terza generazione e pure il dongle Chromecast Ultra. Al momento, però, questo vale solamente per l’edizione americana del re dell’e-commerce, ma ricordiamo che chi volesse acquistare i dongle di Google li può trovare sullo store ufficiale di Google, dove Chromecast e Chromecast Ultra sono disponibili rispettivamente a 39 e 79 euro.

È molto probabile che i dongle HDMI Chromecast tornino molto presto anche sulla versione italiana di Amazon. Inoltre questa (ri)apertura del popolare e-shop americano potrebbe dare adito allo sviluppo di un’app di Amazon Prime Video compatibile con Chromecast, cosa che fino ad oggi non era mai avvenuta.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Google Chromecast è una chiavetta che si collega alla porta HDMI di una tv e, tramite l’accesso alla rete WiFi domestica, la trasforma di fatto in una smart TV grazie alla possibilità di accedere a diverse applicazioni per la visione di film e serie tv come Netflix, ma anche YouTube, Google Play Music, Google Play Movies, Pandora, Spotify e tantissimo altro ancora. Il Chromecast è una sorta di “ponte” che collega il web alla tv di casa.