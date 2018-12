DAZN, arrivano le tessere prepagate

Filippo Vendrame,

Novità molto importanti per DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport. DAZN e epay, società leader nel settore dei servizi prepagati, hanno annunciato il lancio sul mercato italiano delle tessere prepagate DAZN, che permetteranno agli appassionati di sport italiani di accedere ai contenuti della piattaforma senza dover utilizzare la propria carta di credito online o altri metodi di pagamento digitali.

La tessera prepagata DAZN sarà disponibile, nella versione da 1 mese, 3 mesi o 6 mesi, in tutta Italia presso i partner di epay, quali i punti vendita delle grandi insegne del Food e dell’elettronica (Unieuro, MediaWorld, Esselunga e presto anche in Euronics) e quelli della rete Lottomatica Italia Servizi. Sul retro delle tessere, o sullo scontrino di acquisto nel caso dei punti vendita di Lottomatica Italia Servizi, saranno presenti un codice digitale e le istruzioni per associarlo al proprio account, nuovo o già esistente, sul sito di DAZN.

Al termine della rapida procedura sarà possibile godersi tutta l’offerta di DAZN, tra cui le tre partite in esclusiva per ogni giornata di Serie A, tutta la Serie B, il grande calcio internazionale, gli sport americani, la pallavolo, il rugby, gli sport da combattimento e molto altro.

Trattasi di una novità interessante che facilita l’accesso ai contenuti in streaming di DAZN. Inoltre, in vista del Natale, queste tessere prepagate possono essere anche un interessante regalo da fare ad amici e partenti appassionati di sport.

Giovanni Zurleni, VP Commercial & Partnerships Italy di DAZN, si dice molto soddisfatto di questa novità.

La tessera prepagata DAZN rappresenta un’ulteriore opzione a disposizione degli appassionati di sport, soprattutto per coloro che non hanno ancora troppa confidenza con gli acquisti online, per accedere ai nostri contenuti. Grazie all’accordo con epay e alla capillarità geografica dei punti vendita dei loro partner, sarà ancora più semplice entrare in contatto con la nostra piattaforma e con l’ampia offerta multisport che propone.

Soddisfazione anche da parte di Sebastiano Benedetto Licciardello, Presidente di epay Italia e Regional Managing Director di epay SE&ME che ha dichiarato:

Ancora una volta epay lancia nel mercato Italiano un nuovo prodotto prepagato che entrerà presto a far parte della vita degli Italiani. DAZN appaga la passione del calcio e dello sport degli Italiani, epay soddisfa la necessità di quegli italiani che vogliono accedere ai servizi digitali in streaming pagando in contanti. È poi innegabile che oggi le carte prepagate siano oramai tra i regali preferiti anche dagli italiani. Quindi, quale migliore occasione del Natale per regalare DAZN a un tifoso sfegatato?