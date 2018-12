LG, questi i nuovi computer del CES 2019

Antonino Caffo,

LG porterà al Consumer Electronic Show di Las Vegas, meglio noto come CES, almeno due nuovi computer portatili. Si tratta dei Gram, il primo da 17 pollici e il secondo da 14 pollici e modalità 2-in-1.

Il Gram 17 è il modello 17Z990-R.AAS8U1 mentre il 2-in-1 è conosciuto anche come 14T990-U.AAS8U1. Al momento non è dato a sapere quando i prodotti faranno il loro debutto sul mercato italiano né a quale prezzo ma intanto ne conosciamo caratteristiche e cartellino negli Stati Uniti. LG Gram 17 costerà 1.699 dollari mentre il 2-in-1 avrà un valore di 1.499 dollari, non poco per entrambi ma qui siamo ai livelli da top di gamma.

Le specifiche del Gram 17 includono:

Display da 17 pollici e risoluzione da 2,560 x 1,600-pixel

Aspect ratio da 16:10 con copertura del fronte pari al 96%

Peso: 1.3 kg

Dimensioni: 381 x 266 x 17 mm

Batteria: 19,5 ore

CPU: 8th generazione Intel Core i7 CPU

RAM: fino a 16 GB

Storage: fino a 528 GB

Colori: white, dark silver

Connessioni: 1x USB-C (Thunderbolt 3 opzionale), 3x USB 3.1, 1x HDMI, 1x microSD, 1x audio combo jack

Extra: certificazione MIL-STD-810g

Il Gram 14 2-in-1 ha invece:

Display: IPS touchscreen full-HD da 14 pollici (1.920×1.080-pixel) con Corning Gorilla Glass 5

Penna: Wacom AES 2.0 in bundle con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione

Peso: 1,1 kg

Dimensioni: 325 x 211 x 18 mm

Durata della batteria: 21 ore

CPU: Intel Core i7 di 8th generazione

RAM: fino a 16 GB

Storage: fino a 528 GB SSD

Colori: dark silver

Connessioni: 1x USB-C, 2x USB 3.1, 1x HDMI, 1x microSD, 1x audio combo jack

Extra: certificazione MIL-STD-810g, lettore di impronte digitali

LG gram si è evoluto in base a ciò che i consumatori hanno chiesto: laptop superleggeri che accoppiano prestazioni con una portabilità ottimale. Con display meravigliosi, design accattivante e potenza sufficiente per produttività e gioco, i modelli Gram del 2019 offrono praticità su una scala completamente nuova, portando un valore senza precedenti all’esperienza laptop – ha dichiarato Jang Ik-hwan, a capo della divisione IT di LG.