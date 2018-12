Battlefield 5 in super offerta su Amazon

Matteo Tontini,

Battlefield 5 non ha avuto il successo che ci si aspettava, nemmeno lontanamente. Sebbene l’attesa fosse molta e le aspettative alte, il lancio dello sparatutto in prima persona di EA è stato un flop.

Basti pensare che nei primi tre giorni di vendita, sono state spedite meno della metà delle copie fisiche di Battlefield 1 nel medesimo periodo di riferimento. A distanza di poco più di 20 giorni dall’uscita, è adesso possibile mettere le mani Battlefield 5 a un prezzo davvero basso: su Amazon viene infatti appena 29,99 euro, ben 40 euro di sconto rispetto al prezzo di listino (di 69,99 euro).

Il publisher statunitense ha annunciato che nessun Season Pass è previsto per il gioco, ciò significa che ogni contenuto extra verrà pubblicato a costo zero. Va precisato che non è chiaro quanto possa durare la super offerta sul nuovo FPS di EA, pertanto, qualora si avesse intenzione di acquistarlo, sarebbe meglio non perdere tempo. Inoltre, è consigliabile consultare spesso la pagina Amazon dedicata al prodotto perché la versione in offerta varia di continuo: se, per esempio, fino a un paio di ore fa era possibile comprare a prezzo ridotto l’edizione PlayStation 4, ora si trova scontata quella Xbox One.

Battlefield 5 trasporta il giocatore nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, permettendogli di vivere da protagonista momenti inattesi ma cruciali del conflitto. È possibile cimentarsi in una modalità multiplayer fino a 64 partecipanti, così come divertirsi in modalità classiche tipo Conquista. Come il suo predecessore, lo sparatutto EA immerge l’utente in una storia dalla narrazione epica e tutta da gustare. In molti si sono lamentati per il fatto che il nuovo capitolo fosse un copia e incolla di Battlefield 1, ma a un prezzo così basso potrebbe veramente valere la pena di aprire il portafoglio.