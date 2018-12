Huawei Nova 4, immagini e possibili specifiche

Luca Colantuoni,

La nuova “moda” è stata inaugurata dal Samsung Galaxy A8s. Nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul mercato altri smartphone con fotocamera frontale in-display, tra cui Honor View 20. Il prossimo 17 dicembre verrà annunciato lo Huawei Nova 4, del quale sono apparse online alcuni press render e le possibili specifiche.

La principale novità estetica è dunque il piccolo foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale. Non è noto il suo diametro (quello di Honor View 20 sarà 4,5 millimetri), ma sicuramente lo screen-to-body ratio supererà il 90% anche grazie allo spessore ridotto della cornice inferiore. La parte posteriore è simile a quella dello Huawei P20 Pro. Ci sono infatti tre fotocamere disposte in verticale e il flash dual LED. Il produttore dovrebbe però scegliere sensori ed obiettivi differenti.

In base alle ultime indiscrezioni, Huawei presenterà due versioni dello smartphone. Il più costoso avrà una fotocamera principale con sensore Sony da 48 megapixel e obiettivo super grandangolare, mentre per la seconda versione verrà scelto un sensore da 20 megapixel. Le altre due fotocamere saranno le stesse: sensore monocromatico da 16 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. Entrambi avranno una fotocamera frontale in-display da 25 megapixel.

Il Nova 4 dovrebbe avere uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ e rapporto di aspetto 19:9, processore octa core Kirin 970, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e batteria da 3.750 mAh con supporto alla ricarica rapida (18 Watt). Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9. Quattro i colori previsti al lancio: bianco, nero, blu e rosso. Non è noto se arriverà anche in Europa.