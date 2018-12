PES 2019 Lite è disponibile gratuitamente

Matteo Tontini,

Gli appassionati di calcio che giocano su PS4, Xbox One o PC possono adesso brindare, perché Konami fa loro un regalo davvero gradito. In seguito all’annuncio dei giorni scorsi riguardante la versione gratuita di PES 2019, la software house nipponica l’ha finalmente resa disponibile: si chiama PES 2019 Lite e ora è possibile effettuarne il download.

I giocatori non devono fare altro che dirigersi sullo store digitale e scaricare il gioco, senza sborsare un euro, per potersi cimentare in amichevoli offline e negli allenamenti, ma anche nella PES League: ciò significa che si può giocare contro altri utenti in rete, partecipare a partite co-op e qualificarsi agli eventi mondiali. Molto più di una semplice demo, insomma. PES 2019 Lite permette inoltre di prendere parte a partite co-op e di godersi la modalità myClub, grazie alla quale si può formare la propria squadra dei sogni ingaggiando calciatori che hanno lasciato un segno nella storia, come David Beckham, Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Ronaldinho, Recoba, Cambiasso, Djorkaeff e Adriano.

Tra le nuove caratteristiche di PES 2019 si annoverano la fatica visibile che incide sulle prestazioni e sul comportamento dei giocatori in campo, nuove meccaniche dei tiri e una fisica del pallone migliorata. Di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer di lancio.

I fan che non hanno avuto modo di acquistare la versione completa del titolo saranno senz’altro entusiasti di poter mettere le mani su PES 2019 Lite per testare a fondo l’ultima incarnazione calcistica di Konami. Ricordiamo inoltre che qualche giorno fa la società giapponese ha distribuito il Data Pack 3.0, contenuto scaricabile gratuitamente per PlayStation 4, Xbox One e PC, che introduce due nuovi stadi e una serie di modelli aggiornati di divise da gioco, palloni e scarpini.