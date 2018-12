Google Project Stream regala AC Odyssey

Marco Locatelli,

Ubisoft e Google hanno deciso di fare un bel regalo agli utenti del servizio Google Project Stream, la piattaforma di cloud gaming al momento ancora in fase sperimentale che permette di giocare ai videogiochi più recenti comodamente sul browser Chrome, ma solo in USA. In regalo è una copia di Assassin’s Creed Odyssey.

Chiunque giochi per almeno un’ora ad Assassin’s Creed Odyssey su Project Stream tra oggi e il 15 gennaio (ultimo giorno del test) riceverà una copia gratuita del gioco in versione PC tramite il servizio Uplay di Ubisoft, oltre a 1000 crediti Helix per tutti i partecipanti a Project Stream.

Tutti i dati di salvataggio e gli articoli, sia guadagnati che acquistati, verranno automaticamente trasferiti nella copia Uplay del gioco. Purtroppo, come già scritto, il progetto Project Stream è disponibile solo negli Stati Uniti d’America.

Ma come funziona? Project Stream è una piattaforma di cloud gaming che permette di giocare a qualsiasi videogioco in streaming senza possedere un computer particolarmente performante: saranno i super computer del colosso di Mountain View ad elaborare tutti i calcoli del gioco che verrà fatto girare ad un elevato livello di dettaglio.

Al momento l’unico gioco disponibile in questa fase di test, cominciata il 5 ottobre, è Assassin’s Creed Odyssey. Solo un gruppo di utenti selezionati che si sono iscritti al programma potranno però provare il gioco e quindi ottenere la copia PC di cui sopra. Per poter giocare senza problemi con Project Stream Google chiede una connessione stabile da 25 mega almeno, un computer con installata una versione recente di Google, un account Google e Ubisoft e possibilmente anche un gamepad.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Odyssey in streaming non solo su Google Chrome: Ubisoft ha infatti collaborato con Nintendo per portare il gioco anche su Nintendo Switch (sempre su cloud), in Giappone.