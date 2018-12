Lenovo Z5 Pro GT, Snapdragon 855 e 12 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva annunciato all’inizio di novembre un dispositivo di fascia media con schermo slider. Oggi è stato presentato il corrispondente top di gamma, ovvero il Lenovo Z5 Pro GT, il primo smartphone al mondo con processore Snapdragon 855 e 12 GB di RAM.

Rispetto al modello base sono state apportate alcune modifiche estetiche. La cover posteriore è ancora in vetro, ma è visibile una finitura che ricorda la fibra di carbonio, in modo simile al recente OnePlus McLaren Edition. L’ampio schermo Super AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) copre quasi interamente la parte frontale, grazie al meccanismo a scorrimento che nasconde la capsula auricolare e la doppia fotocamera. Lo screen-to-body ratio raggiunge il 95,06%.

Come detto, la vera novità è rappresentata dallo Snapdragon 855, annunciato da Qualcomm solo pochi giorni fa. Il SoC, realizzato con tecnologia di processo a 7 nanometri, offre prestazioni superiori a quelle del popolare Snapdragon 845. Gli utenti cinesi (non è noto se lo smartphone arriverà in Europa) potranno acquistare quattro versioni con 6/8/12 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage. Il comparto fotografico è rimasto invariato: doppia fotocamera posteriore da 16 e 24 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, affiancata da una fotocamera IR da 8 megapixel, usata per il Face Unlock.

Lo smartphone possiede inoltre un lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 3.350 mAh. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ZUI 10. Il Lenovo Z5 Pro GT (colore Carbon Black) sarà in vendita dal 24 febbraio. Questi i prezzi delle quattro versioni:

6 GB di RAM + 128 GB di storage: 2.968 yuan (circa 378 euro)

8 GB di RAM + 128 GB di storage: 2.998 yuan (circa 382 euro)

8 GB di RAM + 256 GB di storage: 3.398 yuan (circa 433 euro)

12 GB di RAM + 512 GB di storage: 4.398 yuan (circa 560 euro)