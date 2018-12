OnePlus 6T, McLaren Edition con 10 GB di RAM

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato una versione speciale del suo top di gamma in collaborazione con la nota scuderia di Formula 1. Il OnePlus 6T McLaren Edition eredita tutte le caratteristiche del modello standard, ma possiede un design differente, una maggiore quantità di RAM e supporta una tecnologia di ricarica ultrarapida. Lo smartphone sarà disponibile anche in Italia a partire dal 13 dicembre.

I materiali utilizzati per realizzare il OnePlus 6T McLaren Edition sono sempre gli stessi, ovvero alluminio per il frame e vetro per la cover. Rispetto al OnePlus 6T ci sono però alcune variazioni estetiche. Sotto la parte posteriore è stata creata una texture che richiama la fibra di carbonio, materiale utilizzato per la prima volta in Formula 1 (1981) proprio dalla scuderia britannica. Per ricordare invece la livrea delle automobili McLaren è stato aggiunto il colore Papaya Orange al bordo inferiore.

Per quanto riguarda la dotazione hardware ci sono due novità. Lo smartphone integra 10 GB di RAM, una quantità sufficiente per sfruttare il multitasking estremo. La batteria da 3.700 mAh supporta la tecnologia Warp Charge 30 che permette di ottenere un livello di carica pari al 50% in appena 20 minuti. Nuovi circuiti integrati e un software di gestione migliorato consentono una ricarica rapida senza generare eccessivo calore.

Tutte le altre specifiche rimangono invariate: schermo Optic AMOLED da 6,41 pollici con notch a goccia, processore Snapdragon 845, 256 GB di storage, dual camera posteriore da 16 e 20 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, lettore di impronte in-display, porta USB Type-C e sistema operativo OxygenOS 9.0 basato su Android 9 Pie. OnePlus ha aggiunto temi, icone e animazioni esclusive. Il prezzo della McLaren Edition è 709,00 euro.