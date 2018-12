Winter ESL Vodafone Championship: i vincitori

Marco Locatelli,

Si è conclusa domenica, con le finali della Winter Season, la 14esima edizione di ESL Vodafone Championship, uno dei tornei italiani di esport più importanti. Un appassionante week end di sfide ha visto protagonisti i migliori player del panorama competitivo nazionale darsi battaglia in alcuni dei videogame più famosi al mondo.

Vincitori del torneo di Counter-Strike: Global Offensive sono stati i GameZone seguiti dai Rising Note Gaming, mentre per Rainbow Six Siege sono stati gli End Gaming ad aggiudicarsi il podio. League of Legends ha incoronato campioni invece gli Outplayed seguiti dagli iDomina Esports.

Infine, il torneo mobile di Clash Royale ha assegnato la vittoria a Luca Javier “Pasti” Pagan, secondo posto a Eslem “bazaar” Sayadi, terzo per Diane “DarkBull” Baye e quarto posto per Luca “Black Mamba” Mancuso.

I vincitori si sono aggiudicati un montepremi complessivo di 35.000 euro. Le finali, presentate da Luigi “Davdas” Ragoni e dal conduttore televisivo Ivan “Rampage in The Box” Grieco, sono state seguite in streaming da oltre 300.000 persone.

Ricordiamo che venerdì 14 dicembre – il giorno prima dell’inizio delle finali – ESL Italia, a causa di una infrazione del Regolamento Generale di Competizione del Settore GEC – Giochi Elettronici Competitivi e del Regolamento Ufficiale ESL, dopo un confronto diretto con la ASD Level One e di comune accordo con GEC, ha preso la decisione di squalificare dal campionato ESL Vodafone Championship il team Level One, riammettendo in finale i Game Zone, che hanno poi vinto il torneo di Counter-Strike: Global Offensive