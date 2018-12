Assistente Google, arrivano le routine in italiano

Marco Locatelli,

L’Assistente Google semplifica la vita e permette di eseguire molte funzioni semplicemente con il suono della voce, ma le routine permettono di risparmiare ancora più tempo inanellando più comandi in successione. E dopo alcuni mesi di beta, ora questa possibilità è disponibile anche in lingua italiana.

Con una sola frase, infatti, l’Assistente Google può eseguire diversi comandi uno in fila all’altro. Ad esempio, con la routine predefinita da Google “Buongiorno”, attivabile semplicemente rivolgendosi ad un device Google Home o allo smartphone con la frase “Ok Google, buongiorno” – e che può, ad esempio, essere pronunciata appena svegliati la mattina – l’assistente compie diverse azioni: può disattivare la modalità silenzioso del telefono, regolare le lampadine, prese, termostati, dare informazioni sulla giornata (meteo, tragitto giornaliero, calendario, promemoria), e regolare il volume dei contenuti multimediali. Non solo: Assistente Google può anche far partire musica, notizie, radio, audiolibri e podcast dal punto in cui erano stati interrotti l’ultima volta.

Con Google Assistant esiste anche la possibilità di crearsi delle routine personalizzate oppure modificare quelle già preimpostate da Google che, oltre a buongiorno, sono: “buonanotte”, “uscire di casa”, “a casa”, “tragitto giornaliero per il lavoro” e “tragitto giornaliero per casa”.

Di recente bigG sta pianificando di introdurre una nuova funzione per l’Assistente Google che permetterà agli utenti di sapere se c’è la possibilità che il loro volo venga rinviato o meno, con un tasso di affidabilità dell’85%. Le previsioni vengono prese da Google Voli e per chiedere ad Assistente Google la situazione del proprio volo si dovrà semplicemente pronunciare la frase “Ok Google, il mio volo è in orario?” oppure “Quale è lo stato del volo da X a Y ?”.