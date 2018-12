Steam, saldi invernali al via dal 20 dicembre 2018

Matteo Tontini,

Valve ha annunciato la lista finale dei candidati ai suoi Steam Awards 2018, e ha anche confermato che i saldi invernali prenderanno il via il 20 dicembre.

Per prima cosa, le nomination.

Gioco dell’anno

PUBG

Monster Hunter World

Kingdom Come: Deliverance

HIitman 2

Assassin’s Creed Odyssey

Gioco VR dell’anno

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

Superhot VR

Atto d’amore

Dota 2

Grand Theft Auto V

No Man’s Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Miglior ambiente

The Witcher® 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls III

Meglio con gli amici

Counter-Strike: Global Offensive

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked! 2

Migliore storia alternativa

Wolfeinstein II: The New Colossus

Assassin’s Creed Odyssey

Hearts of Iron IV

Sid Meier’s Civilization VI

Fallout 4

Più divertente con una macchina

Euro Truck Simulator 2

Rocket League

NieR:Automata

Factorio

Space Engineers

Miglior sviluppatore

CD PROJEKT RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Rockstar Games Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

BANDAI NAMCO Entertainment

Klei

Si può notare che la categoria “Miglior sviluppatore” ha dieci candidati, il doppio di tutte le altre. Questo, ha spiegato Valve, è dovuto al fatto che era una “categoria molto contestata” durante le nomination, e quindi è stata ampliata (oltretutto la software house si è esclusa da essa) per dare a tutti i contendenti la giusta possibilità.

Valve ha affermato che le votazioni per i suoi Steam Awards 2018 inizieranno il 20 dicembre (e si protrarranno fino al 3 gennaio), in concomitanza con “il lancio dei dodicesimi saldi invernali”. I vincitori dovrebbero essere annunciati a febbraio. Per quanto riguarda gli sconti, ancora non sono stati rivelati i titoli che potranno essere acquistati in offerta sulla piattaforma digitale.