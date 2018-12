Cresce l’attesa per la Canon EOS-1D X Mark III

Antonino Caffo,

Sono passati circa due anni e mezzo dall’ultima reflex professionale di Canon. La EOS 5D Mark IV è stata presentata nell’agosto 2016, forse troppo, visto che è giunto il momento di dare nuovo slancio al settore dei pro casalingo.

E tutti i segnali portano a un probabile lancio della EOS-1D X Mark III nel 2019, con una prima incursione durante il CES di Las Vegas. Del resto, i rivali più vicini sono molto temibili, visto che Nikon è sul punto di togliere il velo alla D6, che dovrebbe piazzarsi, come Canon, nella fascia alta del mercato, dando vita a quello scontro dicotomico che negli anni scorsi ha infiammato il settore della fotografia allo stato dell’arte.

Guardando oltre, la Canon EOS-1D X Mark III potrebbe essere l’ultimo modello della serie in casa Canon. Ci sono forti indicazioni infatti circa una crescita del segmento delle DSLM, meglio conosciute come mirrorless, che portano a qualità leggermente inferiori delle reflex ma a costi contenuti. La Canon EOS 5DS Mark II si pone proprio nel particolare ambito, con la volontà di sostituire, almeno in parte le DSLR in portafoglio.

C’è da dire che il passaggio avverrà in maniera graduale e non netta ma la sensazione è che nei prossimi anni la situazione si standardizzerà sempre più verso le mirrorless, lasciando reflex e compatte ai margini opposti del mercato. Ad ogni modo, anche se non abbiamo alcuna conferma sulle specifiche tecniche che possiamo aspettarci a bordo della EOS-1D X Mark III, CanonRumors suggerisce che la prossima fotocamera presenterà un sensore nuovo di zecca con la rinnovata tecnologia autofocus Dual Pixel. Nonostante una probabile presentazione a fine gennaio, la rinnovata EOS potrebbe poi diventare disponibile non prima della metà dell’anno, ma anche questo è tutto da verificare.