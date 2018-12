Natale 2018, videogiochi in sconto su Amazon

Matteo Tontini,

Natale 2018 è ormai alle porte, i negozi sono agghindati, le case straripano di decorazioni e i regali sono già sotto l’albero. C’è sempre, però, chi si riduce all’ultimo ad acquistare “pensierini” per amici e parenti, senza una chiara idea di quello che effettivamente si vorrebbe donare durante le festività: una maglione? Un profumo? Un videogioco?

A proposito di videogame, chiunque fosse propenso a regalare uno potrebbe trovare questa guida particolarmente utile. In vista del periodo più magico dell’anno, Amazon ha infatti piazzato interessanti sconti su alcuni giochi accattivanti, che i gamer non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire. Di seguito è possibile trovare l’elenco dei migliori, con tanto di dettagli e trailer. L’ideale per chi ha intenzione di acquistare qualcosa last minute!

Va infatti precisato che i titoli riportati sono tutti disponibili entro il giorno di Natale, dunque arriveranno in tempo per il 25 dicembre (parola di Amazon).

N.B. I prezzi potrebbero essere soggetti a lievi variazioni.

PES 2019

Il calcistico di Konami di quest’anno si può acquistare a un prezzo davvero conveniente su Amazon: grazie a uno sconto del 44%, PES 2019 viene solo 39,98 euro (anziché 69,99).

Chiunque non si accontenti della versione Lite può accedere a tutti i contenuti del titolo grazie all’edizione standard, per un’esperienza di gioco senza precedenti: la fisica del pallone e i movimenti dei giocatori risultano più realistici e meno meccanici rispetto ai PES precedenti; la rete delle porte è più fedele alla controparte reale, specie quando la palla si insacca, così come le illuminazioni dei vari stadi, davvero ben realizzate. In particolare, i miglioramenti permettono ancora più fluidità nel gioco, al fine di garantire un maggiore realismo.

God of War

Premiato come Miglior Gioco dell’Anno, la nuova avventura di Kratos abbandona il pantheon greco per interfacciarsi con la divinità norrene: un capitolo totalmente reinventato, con una telecamera in terza persona, più vicina all’azione. God of War garantisce circa 30 ore di gioco e trasporta il giocatore in un’ambientazione ricca di personaggi da conoscere e missioni secondarie.

Oltre a essere il migliore titolo della saga, si colloca senz’altro nella lista dei più spettacolari action RPG di sempre, con un comparto narrativo e sonoro senza precedenti, un gameplay che entusiasma e una grafica che fa gridare al capolavoro. Chiunque volesse farsi un bel regalo per Natale 2018, può acquistarlo su Amazon a 29,95 euro (anziché a 74,99).

Assassin’s Creed Origins

Il penultimo capitolo della serie Ubisoft si può trovare sul noto rivenditore online a 29,99 euro (invece che a 50,82). Il gioco porta una ventata di aria fresca al franchise, permettendo di esplorare l’Antico Egitto, di scoprirlo in ogni suo angolo, anfratti marini compresi.

Come in un gioco di ruolo, il protagonista Bayek può aumentare di livello e acquisire nuove abilità, che gli serviranno per avanzare non solo nell’avventura principale, ma anche per farsi strada tra le missioni secondarie disseminate per il mastodontico mondo di gioco.

Marvel’s Spider-Man

Il supereroe funambolo approda su PlayStation 4 con un’avventura inedita, che permette al giocatore di vestire i panni di Peter Parker sia con il costume da Spider-Man che senza. Insieme a Batman: Arkham Knight, rappresenta il miglior gioco di supereroi mai realizzato, per accuratezza e gameplay. Graficamente superbo, rispettoso dei personaggi, tutti ben caratterizzati; la storia è interessante e, benché parta piano, acquista un bel ritmo.

La miglior caratteristica è però il divertimento che offre, merito soprattutto di una grande cura riposta nei comandi. La città di New York è stata riprodotta in maniera impeccabile, e curatissima anche la caratterizzazione degli antagonisti. Il titolo è disponibile su Amazon a 42,99 euro (anziché a 69,99).

Grand Theft Auto V

L’ultimo GTA, come anche i precedenti, non ha certo bisogno di presentazioni. Sebbene sia uscito nel 2013 ancora oggi fa la sua bella figura. Sempre aggiornato, contemporaneo, pieno zeppo di cose da fare: gare automobilistiche, aeree, in acqua, su sterrato; missioni, colpi strategici e tattici; esplorazione di un vasto open world, acquisto immobili, creazioni di aziende e produzione-vendita beni; completa il tutto un parco auto immenso.

La versione per console si può trovare su Amazon a soli 19,95 euro (invece che a 72,99), un’occasione certo da non perdere per coloro che non hanno avuto ancora modo di giocarci.

Persona 5

Uno dei jRPG più belli disponibili per PlayStation 4, Persona 5 è costellato di aspetti positivi: longevità, sceneggiatura, character design, stile, complessità del gameplay, maturità con cui vengono affrontati i problemi che minano la società moderna e fascino di un anime giapponese. La città è vasta e brulicante di attività, fortissimo il richiamo a quella che è la reale metropoli di Tokyo.

Come nei predecessori è basilare pianificare bene ogni giorno in-game, poiché ogni missione ha una scadenza e le varie attività che si possono svolgere (lavori part-time, la pesca, la lettura, le uscite con i Confidant, la visione di qualche film…) fanno passare il tempo. Il titolo è disponibile su Amazon a 34,98 euro (anziché a 69,99).

Super Mario Party

I possessori di Nintendo Switch che hanno il desiderio di acquistare un gioco scontato per Natale 2018, potrebbero ricorrere a Super Mario Party (sebbene l’offerta non sia così vantaggiosa come quella di altri titoli in lista). Può essere comprato a 55,03 euro – invece che a 69,99 – e porta su schermo una marea di minigiochi, perfetti per divertirsi insieme a parenti e amici durante le feste, tra un pranzo e un cenone.

Il titolo è ottimizzato per 4 giocatori, ma è divertente anche da solo o in più di uno (giocare in singolo rischia di stancare dopo poco tempo, però). I giochi compresi sono geniali e sfruttano in maniera intelligente e mai banale le potenzialità di Switch e dei Joy-Con.

Detroit: Become Human

Nonostante non sia riuscito ad aggiudicarsi alcun premio ai recenti Game Awards, Detroit è indiscutibilmente un giocone. La grafica, la colonna sonora, il doppiaggio, il sistema delle scelte e delle conseguenze, ma sopratutto la trama di una storia che fa riflettere su molti aspetti, rendono l’ultima fatica di Quantic Dream un capolavoro.

Tutto è creato perfettamente, dai personaggi alle loro storyline, dall’ambientazione alle musiche. Il gioco potrebbe essere definito la naturale evoluzione del libro-game: storie a bivi, dove bisogna prendere delle decisioni in base alle quali muta la trama. Rigiocabile, profondissimo. Lo si può acquistare su Amazon a 19,95 euro (anziché a 74,99).

Diablo III Eternal Collection

Altro gioco per la console ammiraglia di Nintendo è Diablo III con tutte le espansioni e il multiplayer: il lavoro di porting è eccezionale, usa una risoluzione dinamica automatica in modo da rimanere sempre stabile (o quasi) a 60fps.

Tutto il fascino del titolo classico, giocabile anche in modalità portable – e già questo vale il prezzo! Si può comprare su Amazon a 39,99 euro anziché a 59,99.

LEGO DC Super Villains

Un gioco adatto ai più piccoli ma anche a tutti gli appassionati dei mattoncini colorati: per la prima volta in un titolo LEGO, i gocatori possono vestire i panni di un supercriminale e servirsi di trucchetti maligni per portare il caos nella storia.

Si può creare il proprio “cattivone” personalizzato all’inizio del gioco o sceglierne uno tra quelli già disponibili, per combattere il male… con il male! LEGO DC Super Villains si può acquistare su Amazon a 40,48 euro (invece che a 59,99).