TIM Sound 50GB contro Iliad

Filippo Vendrame,

TIM prova ad ingolosire gli utenti di Iliad con la nuova tariffa operator attack TIM Sound 50GB. Trattasi di un’interessante offerta dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da Iliad e da tutti gli operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile. Più nello specifico, questa tariffa prevede chiamate nazionali illimitati e ben 50 GB di traffico Internet 4G.

Il tutto al prezzo molto allettante di 6,99 euro al mese. Previsto anche un costo di attivazione di 12 euro al posto dei canonici 32 euro. Lo sconto si applica, però, solamente se il cliente manterrà attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso di disdetta anticipata, TIM addebiterà i 20 euro scontati sul credito residuo del cliente. Il costo della SIM è di 10 euro. Nel caso di abbinamento di qualche smartphone a rate, il vincolo obbligatorio sale a 30 mesi. Il traffico voce può essere utilizzato liberamente in Unione Europea. Sono previsti, invece, dei limiti di traffico in modalità di roaming sempre all’interno dei Paesi europei.

TIM Sound 50GB non può essere attivata sul credito residuo e l’operatore prevede l’obbligo di attivazione dell’opzione TIM Ricarica Automatica che permetterà di addebitare automaticamente il costo del rinnovo sulla carta di credito. TIM Sound 50GB consente l’utilizzo della rete 4.5G con velocità sino a 700 Mbps laddove è presente la rete e se il cliente dispone di uno smartphone compatibile.

TIM Sound 50GB prevede l’attivazione di default delle opzioni TIM In Viaggio Full e 1GB di Scorta. Tutte le nuove SIM dispongono del piano base TIM Base e Chat che prevede un costo di 2 euro al mese. Il piano base può essere in ogni momento cambiato con un piano privo di costi

La tariffa TIM Sound 50GB può essere attivata solamente nei punti vendita ufficiali dell’operatore.