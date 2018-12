DJI Mavic 2 Enterprise Dual, drone con termocamera

Filippo Vendrame,

DJI Mavic 2 Enterprise Dual è un nuovo drone con bracci pieghevoli strettamente derivato dal DJI Mavic 2 Enterprise e pensato esplicitamente per un utilizzo industriale. Più nello specifico, questo quadricottero consente agli utenti di misurare le temperature e di archiviare convenientemente immagini e dati di temperatura per report e analisi efficienti, aggiungendo valore immediato a una gamma di operazioni industriali o ad operazioni sensibili al tempo dalle ispezioni delle strutture alle risposte alle emergenze.

Un drone, dunque, pensato per essere utilizzato con successo in precisi ambiti operativi e proprio per questo dispone di alcune chicche tecniche davvero interessanti. Mavic 2 Enterprise Dual è dotato di una fotocamera stabilizzata a tre assi che ospita un sensore 4K per l’acquisizione della luce visibile affiancata a una termocamera FLIR Lepton per l’acquisizione dei dati termici. Insieme, questi sensori consentono ai piloti di effettuare voli di notte e di volare in condizioni diurne complesse come nebbia e fumo. Gli utenti possono scegliere tra più modalità di visualizzazione intelligente nell’app di controllo del volo DJI Pilot per visualizzare i dati dalla fotocamera a doppio sensore.

Potranno usare, per esempio, la modalità FLIR MSX che imprime dettagli ad alta fedeltà e luce visibile alle immagini termiche in tempo reale per migliorare i dettagli visivi, aiutando i piloti a identificare e interpretare rapidamente i dati critici che potrebbero non essere immediatamente visibili a occhio nudo.

Oppure è disponibile anche la modalità Spot Meter che visualizza la temperatura media di un oggetto,aiutando i piloti a monitorare e misurare oggetti critici o pericolosi mantenendo una distanza di sicurezza. Presente anche la misurazione area che visualizza la temperatura media, minima e massima, nonché le posizioni corrispondenti di ciascuna area, consentendo agli ispettori di valutare rapidamente gli oggetti e determinare se un asset potrebbe essere surriscaldato.

Infine, la modalità Isoterma che consente ai piloti di designare gamme di temperature specifiche da visualizzare utilizzando una tavolozza di colori personalizzata in modo che gli oggetti all’interno della gamma trasmettano un contrasto maggiore e una migliore visibilità. Questa funzione include profili personalizzati per aiutare i piloti nelle ricerche e soccorso per l’individuazione delle persone e per aiutare i vigili del fuoco a identificare i punti caldi negli incendi, nonché un’impostazione personalizzata del profilo per una maggiore flessibilità.

Il Mavic 2 Enterprise Dual è compatibile con la linea completa di accessori Mavic 2 Enterprise che sono montati in modo sicuro sul corpo del drone e azionati tramite l’app di controllo del volo DJI Pilot.

Mavic 2 Enterprise Dual include le stesse funzionalità di Mavic 2 Enterprise per proteggere l’integrità di foto, video, log di volo e altri dati generati durante voli sensibili. Incorpora 24 GB di memoria di bordo e protezione tramite password, creando sicurezza su tutti gli accessi alle funzioni del drone e ai dati memorizzati. Quando la protezione password è abilitata, gli utenti devono inserire la propria password ogni volta che attivano il drone, collegano il radiocomando con il drone e accedono allo storage onboard del drone, dando loro pieno ed esclusivo utilizzo e maggiore sicurezza.

Ogni Mavic 2 Enterprise Dual è equipaggiato con la tecnologia AirSense di DJI per garantire che i droni rimangano una sicura aggiunta nei cieli. AirSense migliora la consapevolezza della situazione dei piloti e migliora la sicurezza dello spazio aereo allertando automaticamente i piloti di droni dei segnali ADS-B dagli aerei e dagli elicotteri vicini e inviando avvisi di posizionamento in tempo reale tramite l’app di controllo del volo DJI Pilot.

DJI Mavic 2 Enterprise Dual è in vendita a 2899 euro.