Halo Infinite avrà early access e split-screen

Matteo Tontini,

Halo Infinite, il prossimo capitolo della famigerata serie di sparatutto in prima persona di Microsoft, è ancora un’incognita per i fan. Al di fuori dell’annuncio del gioco, avvenuto con un teaser trailer in occasione di E3 2018, non ci sono dettagli in merito a una probabile finestra di lancio, né sulla natura del titolo stesso. Tuttavia, in un live streaming delle scorse ore, lo sviluppatore 343 Industries ha fornito le prime informazioni.

Anzitutto ci sarà un periodo di accesso anticipato in cui i giocatori avranno la possibilità di testare il titolo per offrire feedback agli sviluppatori. Il community director Brian Jarrard, durante lo streaming, ha affermato:

Diversi livelli della community saranno in grado di provare il titolo in diverse fasi dello sviluppo.

Lo studio però spiega:

Non è come una beta, che dura un periodo di tempo preciso, come le due settimane di Halo 5. Vogliamo avere una relazione [con la community n.d.r.] e vogliamo costruirla nel tempo.

Il team dice che i giocatori saranno in grado di aderire “presto” a questo programma, in modo che possano essere selezionati quando inizierà ufficialmente. 343 Industries ha inoltre detto che lo sviluppo della versione per PC è una priorità per il team e che altrettanto importante è che il nuovo motore di gioco, costruito da zero per dare il massimo sia su computer che su console. Il motore è anche in grado di supportare lo schermo condiviso fino a quattro giocatori, riportando in Halo Infinite una delle caratteristiche distintive del franchise (lo split-screen, appunto).

Il team prevede inoltre di concentrarsi sugli articoli puramente estetici, come parti di armature personalizzabili. Per fare ciò, 343 sta guardando a Halo Reach, che ha le opzioni di personalizzazione più dettagliate di qualsiasi gioco della serie.