Samsung Galaxy A7, ecco la Juventus Special Edition

Luca Colantuoni,

Il Samsung Galaxy A7, annunciato a fine settembre, è il primo smartphone del produttore coreano con tre fotocamere posteriori. I tifosi bianconeri potranno ora acquistare la Juventus Special Edition con funzionalità esclusive e applicazioni sviluppate dalla società più titolata d’Italia.

Questa versione dello smartphone è identica a quella standard dal punto di vista del design e delle specifiche. Le differenze sono tutte software. All’accensione e allo spegnimento vengono mostrati i loghi animati, mentre tra le suonerie è presente l’inno ufficiale della Juventus. Sul Galaxy A7 sono state inoltre preinstallate tre app. Una di esse è Black&White Specials con contenuti esclusivi, come wallpaper, suonerie con i cori dei tifosi e una video library. Ci sono poi Juventus VR e soprattutto la nuova Juventus TV con un anno di abbonamento gratuito.

Il Galaxy A7 è lo smartphone ideale per scattare foto e registrare dal vivo le azioni delle partite. Samsung ha integrato tre fotocamere posteriori con sensori da 24, 8 e 5 megapixel che permettono di ottenere immagini di elevata qualità, grazie a varie funzionalità avanzate, come riconoscimento automatico della scena e Live Focus (effetto bokeh in tempo reale). La fotocamera frontala ha invece una risoluzione di 24 megapixel.

Il Galaxy A7 possiede uno schermo Super AMOLED da 6 pollici (2220×1080 pixel), processore octa core a 2,2 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, chip WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, porta USB Type-C, altoparlante con audio Dolby Atmos e batteria da 3.300 mAh. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. La Juventus Special Edition (colore nero) può essere acquistata esclusivamente online e negli Juventus Store. Il prezzo è 349,99 euro.