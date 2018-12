Amazon, un Natale da record

Filippo Vendrame,

Natale da record per Amazon. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato di aver superato ogni record grazie ai clienti in tutto il mondo, con il maggior numero di sempre di articoli ordinati a livello globale. La società di Jeff Bezos evidenzia che tra gli articoli più venduti quest’anno, si trovano il nuovo Echo Dot, la serie L.O.L. Surprise! Glam Glitter per i giocattoli, capi Carhartt per gli articoli moda e cuffie senza fili Bose QuietComfort tra i prodotti di elettronica.

La società sottolinea che gli iscritti al programma in abbonamento Amazon Prime hanno continuato a crescere in questa stagione festiva, con decine di milioni di persone che iniziano il periodo d’uso gratuito o hanno attivato la loro iscrizione a Prime, per beneficiare delle spedizioni veloci, delle consegne ultra veloci, in fasce di due ore a scelta, con Prime Now e i numerosi ulteriori vantaggi esclusivi per lo shopping e l’intrattenimento senza costi aggiuntivi. Amazon ha anche condiviso alcuni dettagli curiosi sugli acquisti dei clienti.

I clienti hanno acquistato milioni di dispositivi Amazon in più rispetto all’anno scorso. I prodotti più venduti tra tutte le categorie su Amazon includono i nuovi Echo Dot, Fire TV Stick 4K con il nuovissimo Alexa Voice Remote e Amazon Echo. I clienti hanno acquistato milioni di prodotti Amazon Fire TV, Fire Tablet e Kindle durante le festività natalizie.

I clienti hanno utilizzato Alexa per ascoltare centinaia di milioni di ore in più di musica durante le festività, rispetto alle precedenti festività da servizi come Amazon Music, Spotify, Tidal e Apple Music, tra gli altri.

Alexa ha fissato più di cento milioni di timer durante le festività natalizie. I clienti hanno richiesto quasi 3 volte il numero di ricette durante questa stagione festiva rispetto alla scorsa e hanno chiesto ad Alexa consigli relativi alla cucina due volte in più. Alexa ha contribuito a preparare centinaia di migliaia di cocktail durante le festività natalizie, con lo zabaione e il Moscow Mule come bevande più richieste.

I clienti di tutto il mondo hanno chiesto ad Alexa quanti giorni o notti mancano fino a Natale durante le festività natalizie; i clienti nel Regno Unito sono stati i più entusiasti, facendo la richiesta il doppio delle volte dei clienti in qualsiasi altro paese.

Tra i prodotti di elettronica più venduti su Amazon.it, esclusi i dispositivi Amazon, si evidenziano: Apple AirPods, Xiaomi Mi Band 3 (Wristband Activity Tracker Nero OLED, Senza Fili), Huawei P20 Lite (Smartphone FHD+ 64GB, Dual SIM, Nero) e Huawei Mediapad T3 (Tablet WiFi).