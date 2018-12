iPad Mini 5: online la prima custodia

Marco Grigis,

Apple sarebbe davvero intenzionata a lanciare un iPad Mini 5 nei prossimi mesi. Dopo i rumor circolati la scorsa settimana, pronti a indicare una presentazione in primavera in abbinato a un tablet economico da 10 pollici, spunta oggi online la prima custodia del dispositivo. La pubblicazione proviene da Slashleakes e mostra il design che potrebbe caratterizzare il nuovo dispositivo da 7.9 pollici.

Sul fronte delle dimensioni, il nuovo iPad Mini 5 non sembra discostarsi dalle precedenti generazioni, con un form factor praticamente analogo. Dalle immagini della custodia apparse online, tuttavia, emergono importanti fattori che potrebbero suggerire le caratteristiche hardware del tablet.

Si parte con un largo foro per la fotocamera posteriore, disposto verticalmente sul case, un fatto che potrebbe suggerire non solo la presenza del classico obiettivo, ma anche di un flash LED così come avviene per la linea iPad Pro. Ancora, sembrano essere presenti fessure per supportare ben quattro speaker, così come fortunatamente uno spazio dedicato al jack delle cuffie. In altre parole, il nuovo iPad Mini 5 potrebbe somigliare più a un iPad Pro in miniatura – almeno facendo riferimento alle versioni antecedenti alla 2018 – anziché ai classici iPad economici da 9.7 pollici.

Non è però tutto, poiché la custodia mostra anche appositi alloggiamenti per lo Smart Connector, una porta di comunicazione che permette di associare diversi accessori ufficiali di Apple, tra cui una Smart Keyboard. Al momento, invece, non è noto se il tablet verrà proposto con il supporto ad Apple Pencil, di prima o di seconda generazione.

Così come già anticipato, il nuovo iPad Mini 5 potrebbe essere lanciato in primavera, quando Apple tradizionalmente aggiorna la sua linea degli iPad economici. Negli ultimi due anni, infatti, Apple ha scelto marzo e aprile per presentare le edizioni 2017 e 2018 di iPad da 9.7 pollici, ottenendo grande successo fra i consumatori dati i costi ridotti di questi device.