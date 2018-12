LG porta le nuove soundbar al CES 2019

Antonino Caffo,

Il CES 2019 di Las Vegas è alle porte e LG vuole vivere la manifestazione hi-tech per eccellenza da protagonista. Lo farà puntando anche sul comparto audio, vista la presenza negli Stati Uniti della rinnovata gamma di soundbar del gruppo, declinata in tre versioni specifiche differenti.

Stiamo parlando dei modelli SL10YG, SL9YG e SL8YG, realizzate con il supporto di Meridian Audio, azienda di spicco nel mondo dell’audio ad alta risoluzione, a cui si uniscono funzionalità intelligenti e un design moderno, che si abbina ad arredamento di ogni tipo, con una resa molto elegante. In particolare, il lavoro di Meridian si è concentrato sulla tecnologia Bass & Space, che promette di migliorare il suono rendendolo ricco tramite i bassi potenti. Insieme a questa, la Image Elevation permette di riprodurre in modo più realistico i suoni, per aumentare il senso di immersione degli ascoltatori.

Ma la tecnologia più interessante di Meridian Audio è senza dubbio Upmix, che consente di moltiplicare le normali tracce sonore a due canali su più canali, senza l’avvertimento di distorsioni, per aumentare il campo sonoro e distinguere meglio la chiarezza di voci o canto dagli strumenti utilizzati. Oltre a ciò, le soundbar integrano il Dolby Atmos mentre il modello di punta, SL10, anche un algoritmo di upscaling per avvicinare i formati di file convenzionali alla qualità in studio. In ultimo, la possibilità di richiamare l’Assistente Google, che è già presente di default nell’hardware degli speaker e che si può richiamare con la sola voce.

Le soundbar LG per il 2019 offrono prestazioni straordinarie, sviluppate in stretta collaborazione con Meridian Audio, insieme alla praticità della connettività smart AI. Il suono di alta qualità e la versatilità della nostra nuova lineup porta l’intrattenimento domestico a un livello completamente nuovo, e risponde alla crescente domanda di soundbar di alta qualità capaci di offrire impressionanti esperienze di ascolto, maggiore praticità e un’estetica raffinata e moderna – ha affermato Kim Dae-chul, responsabile della divisione audio e video di LG Home Entertainment Company.