Meditations, un minigame al giorno per tutto il 2019

Marco Locatelli,

Meditations è la piattaforma di gaming che offrirà un piccolo videogioco diverso ogni giorno, per tutto il corso del 2019. Una soluzione davvero interessante e alla cui base c’è una sorta di “filosofia zen” del suo ideatore, Rami Ismail.

Meditations è perfetta per tutti quei videogiocatori ancora appassionati ma che hanno ormai troppo poco tempo per poter dedicarsi quotidianamente al loro passatempo. Grazie alla piattaforma di Ismail, infatti, basteranno pochi minuti al giorno per divertirsi e assaporare esperienze diverse fra loro ogni giorno dell’anno, per 365 giorni.

Ogni gioco sarà inoltre accompagnato da un breve testo che aiuterà il giocatore a meditare e imparare ogni giorno una importante lezione di vita. O così almeno è nelle intenzioni del fondatore.

L’idea è venuta a Ismail dopo che, nel 2017, avendo giocato ad un breve titolo gli è venuto il desiderio di poterlo fare ogni giorno, per tutto l’anno. Rami Ismail, che è anche il capo dello studio olandese Vlambeer, ha arruolato centinaio di sviluppatori per concretizzare la sua idea.

Una mattina del 2017, ho provato un giochino che mi ha fatto desiderare di poter avere un piccolo titolo così per ogni giorno dell’anno. Quindi, per tutto il 2018, ho chiesto a centinaia di sviluppatori di crearne uno. Questo launcher ve ne fornirà uno al giorno. https://twitter.com/tha_rami/status/1079892593293643777?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1079892593293643777&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.engadget.com%2F2019%2F01%2F01%2Fmeditations-gaming-launcher%2F

Su Twitter, Ismail ha dichiarato che Meditations offrirà titoli di generi differenti, compresi quelli più intimistici che affrontano temi molto delicati e personali come la morte, la depressione, l’ansia, la violenza, la sessualità e la dipendenza. Fondamentalmente su Meditations si potranno quindi trovare puzzle game o platforming.

Ieri, il primo giorno del 2019, era possibile giocare ad un puzzle game chiamato Tempres by Takorii. Per poter provare i giochi proposti dalla piattaforma di Ismail è necessario scaricare il launcher gratuito per Windows 2 Mac OSX disponibile sul sito ufficiale.