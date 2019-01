Unieuro lancia il fuoritutto, sconti sino al 50%

Filippo Vendrame,

Unieuro inizia il 2019 nel migliore dei modi lanciando la promozione “fuoritutto“. Sino al prossimo 24 gennaio 2019 la catena di negozi di elettronica proporrà sconti sino al 50% su moltissimi prodotti appartenenti ad un po’ tutte le categorie merceologiche. Nel volantino dedicato a questa promozione si trovano sconti su smartphone, tablet pc, computer, televisori, gadget di vario tipo e tanto altro ancora.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Huawei P20 Lite a 239,90 euro, il Samsung Galaxy S9 a 549 euro, l’Honor View 10 Lite a 249 euro, il Huawei Mate 20 Lite a 319,90 euro e l’Apple iPhone XS Max a 1159 euro. Tra i tablet pc, invece, spicca l’Apple iPad 2018 32 GB WiFi a 319 euro. Unieuro propone anche una selezione di computer Windows 10 in offerta come il Lenovo Ideapad 330S a 449,99 euro. Gli appassionati delle fotografia potranno rivolgere la loro attenzione sull’offerta di Unieuro sulla reflex Canon EOS 4000D a 279,99 euro. Tante anche le proposte per tutti coloro che vogliono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica acquistando un televisore di nuova generazione. Per esempio, il modello Samsung TV LED UE55NU7091 con risoluzione 4K è proposto a 499 euro.

Nel volantino del fuoritutto spazio anche a gadget come gli smartwatch, agli accessori per il mondo dei computer e ai robot per le pulizie domestiche. Unieuro sconta anche sino al 50% tutti i videogiochi. Un volantino, dunque, ricco di molte proposte interessanti.

Il suggerimento è dunque quello di leggerlo con attenzione per non perdere nessuna ghiotta opportunità. Gli sconti sono validi sia nei negozi che online all’interno dell’eShop di Unieuro.