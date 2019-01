ASUS, nuovi notebook gaming ROG al CES 2019

Candido Romano,

Arriva quel momento dell’anno, quello del CES 2019, in cui i maggiori produttori al mondo annunciano i nuovi prodotti. ASUS ha presentato diverse novità o refresh di modelli già conosciuto dal pubblico, soprattutto dagli appassionati di videogiochi. Al fianco dei notebook della nuova linea ZenBook 14, ZenBook S13 e StudioBook S, ma ci sono anche i nuovi Chromebook 2019, la casa taiwanese ha annunciato che la sua nuova linea di notebook gaming.

ASUS ROG Strix SCAR II e HERO II

Si tratta di due notebook gaming adatti a specifici generi, la linea ROG Strix II è pensata proprio per coloro che vogliono giocare su un PC portatile ma spendendo il giusto. Le versioni aggiornate al 2019 di ASUS ROG Strix SCAR II e ASUS ROG Strix HERO II ricevono quindi le nuove schede Nvidia GeForce RTX.

In particolare il ROG Strix SCAR II è disponibile nelle due versioni da 15.6 e 17.3 pollici, con schermo a 144Hz e 3 ms di tempo di risposta. Può essere configurato con le schede Nvidia GeForce RTX 2060 o 2070, ma anche con i processori Intel Core i7-8750H e Intel Core i5-8300H.

Inoltre tutti e due i modelli son dotati di 32 GB di RAM, memoria di archiviazione allo stato solido con l’opzione del più veloce SSHD. Presente poi una tastiera adatta per il gaming e una striscia luminosa frontale personalizzabile in diversi colori. ASUS sostiene che il notebook HERO II è adatto soprattutto per i MOBA ed è dotato ella scheda grafica GeForce RTX 2060. Nessun dettaglio ancora sul prezzo, i due modelli dovrebbero essere disponibili nei prossimi mesi.

ASUS ROG Zephyrus S GX701 e Mothership GZ700

Al CES 2019 ASUS ha portato anche soluzioni estreme per il gaming di alto livello con questi due modelli. In particolare l’ASUS ROG Zephyrus S GX701 è molto sottile e ha una GPU NVIDIA della serie GeForce RTX 20 (fino a RTX 2080) e refresh rate a 144H. Le configurazioni vedono un processore Intel Core i7 di ottava generazione (che arriva fino all’ i7-8750H a 6 core), schermo da 17,3 pollici Full HD con bordi molto sottili di 6,9 mm, NVIDIA G-SYNC e pannello Pantone Validated. Un notebook sì per il gaming ma anche per il video editing o il rendering 3D, può avere infatti fino a 24 GB di RAM. La disponibilità è fissata entro il primo trimestre di quest’anno.

ASUS Mothership GZ700 rappresenta una nuova soluzione per il gaming progettata per gestire al meglio l’aria nel sistema di raffreddamento. Inoltre è dotato di una cerniera speciale che permette di regolare l’angolazione dello schermo di 17,3 pollici Full HD e la tastiera è rimovibile (una sorta di “Surface per videogiocatori”). Ha un refresh rate di 144Hz, scocca in alluminio, processore Intel Core i9-8950HK, GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 e fino a 64 GB di DDR4 SDRAM dual channel a 2666MH. Ha anche una doppia ventola da 12V per il raffreddamento, un dispositivo pensato per una gestione ottimale della temperatura. Sarà disponibile entro il secondo trimestre del 2019.

ASUS TUF Gaming FX505DY e FX705DY

Questi du nuovi notebook gaming sono basati sull’ultimo processore AMD Ryzen 5 3550H, hanno fino a 32 GB di RAM e diverse opzioni di archiviazione, abbinata a grafica Radeon in accoppiata con i display FreeSync e cornici sottili. In particolare il TUF Gaming FX505DY ha un display da 15,6 pollici Full HD, mentre il FX705DY ne monta uno da 17.3 pollici. Pensati per chi vuole videogiocare in mobilità con una spesa inferiore.