CES 2019: Acer Predator Triton 900 e 500

Luca Colantuoni,

Oltre allo Swift 7 e al Chromebook 315, Acer ha svelato al CES 2019 di Las Vegas due potenti gaming laptop: Predator 900 e 500. Il primo modello ha un fattore di forma piuttosto originale e simile a quello dei comuni convertibili, mentre il modello inferiore è più trasportabile.

Acer Predator Triton 900

Il Predator Triton 900 era stato mostrato in anteprima all’IFA 2018 di Berlino, ma ora sono disponibili tutti i dettagli. La peculiarità del notebook è la Ezel Aero Hinge, una particolare cerniera che permette di ruotare e inclinare lo schermo in modo da sfruttare le quattro modalità di utilizzo: display per condividere lo schermo con gli amici, ezel per giocare sullo schermo touch, notebook per scenari di gioco tradizionali e stand per trasformare il laptop in tablet. Lo schermo IPS da 17,3 pollici ha una risoluzione 4K con NVIDIA G-SYNC.

La dotazione hardware comprende i processori Intel Core i7 a sei core di ottava generazione (serie H), SSD PCIe NVMe fino a 1 TB in RAID 0, fino a 32 GB di RAM e la nuova scheda video NVIDIA GeForce GTX 2080. Acer ha integrato un ricevitore wireless Xbox, quindi gli utenti possono utilizzare il controller della Xbox per giocare con i titoli per Windows 10. L’innovativo sistema di raffreddamento con ventole 3D AeroBlade consente di mantenere bassa la temperatura durante le sessioni di gioco. Il prezzo base del notebook, che arriverà in Europa a marzo, è 4.199 euro.

Acer Predator Triton 500



Il Predator Triton 500 ha invece un design tradizionale e uno schermo full HD da 15,6 pollici. I gamer possono scegliere configurazioni con processori Intel Core i7 di ottava generazione, fino a 32 GB di RAM, SSD PCIe NVMe in RAID 0, schede video NVIDIA GeForce GTX 2080 o 2060. Per entrambi i notebook verrà rilasciata l’app PredatorSense che permetterà di modificare le impostazioni tramite smartphone. Il prezzo base del Triton 500 è 2.499 euro.