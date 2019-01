Samsung Smart TV, arrivano iTunes e AirPlay 2

Filippo Vendrame,

Al CES 2019 di Las Vegas Samsung annuncia un’importante novità per i suoi Smart TV di ultima generazione. Il costruttore coreano ha deciso di portare iTunes Movies e AirPlay 2 all’interno degli Smart TV 2018 e 2019. Trattasi di una novità molto importante che non solo permette di rendere questi Smart TV ancora più appetibili ma fa anche intuire che tra Samsung e Apple le diatribe del passato siano in qualche modo solamente un lontano ricordo.

Grazie ad iTunes Movies gli utenti potranno accedere al ricco catalogo di Film e Serie TV che Apple offre ai suoi utenti. Questo significa che chi dispone di uno Smart TV compatibile potrà noleggiare o acquistare questi contenuti che potranno essere visualizzati in streaming. Tra i contenuti che saranno offerti anche quelli caratterizzati da risoluzione 4K HDR che permetteranno di sfruttare al massimo le potenzialità degli Smart TV di Samsung. Il supporto ad iTunes Movies arriverà in più di 100 Paesi. Grazie ad AirPlay 2, invece, gli utenti saranno in grado di riprodurre facilmente sui televisori compatibili video, foto, musica, podcast e tutto quanto presente all’interno dei dispositivi Apple.

Il supporto ad AirPlay 2 arriverà in 190 Paesi. I supporti ad iTunes Movies e ad AirPlay 2 saranno disponibili sugli Smart TV di Samsung 2019 a partire dalla prossima primavera. I modelli 2018, invece, riceveranno queste nuove caratteristiche successivamente attraverso un aggiornamento del firmware.

Grande soddisfazione da parte di Won-Jin Lee, Executive Vice President, Visual Display Business di Samsung, che al riguardo ha espresso la seguente dichiarazione:

Siamo orgogliosi di lavorare con i leader del mercato per offrire la più ampia gamma di contenuti sulla nostra piattaforma di Smart TV. Proporre più contenuti ed aprire la nostra piattaforma per i possessori di TV Samsung e per gli utenti Apple tramite iTunes ed AirPlay è l’ideale per tutti.