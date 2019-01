HP, gli annunci display, notebook e gaming del CES

Antonino Caffo,

Al CES 2019 HP ha presentato una nuova linea di display Pavilion, convertibili per il business e prodotti per il gaming, al fianco di un nuovo Chromebook.

Ma andiamo con ordine: l’HP Pavilion 27 Quantum Dot è il primo display Quantum Dot al mondo capace di offrire oltre un miliardo di colori. In aggiunta a ciò, vanta una varietà di funzioni esclusive tra cui audio B&O e una telecamera pop-up incorporata. La versione Pavilion 32 QHD dota di un pannello più grande e punti panoramici praticamente da qualsiasi angolazione.

Mondo business

In aggiunta ai Pavilion 2019, HP ha presentato anche un hub di prossima generazione, ENVY USB-C, che consente la ricarica su notebook tramite due porte di ricarica USB-A e una porta HDMI 2.0 con supporto per risoluzione 4K. L’azienda ha inoltre introdotto lo Zaino Odyssey HP 15.6, progettato per il trasporto di laptop HP, disponibile in due modelli di colori geometrici.

In ambito enterprise, il produttore americano ha svelato la terza generazione di Sure View, popolare tecnologia che permette di rendere più privati i contenuti che passano per lo schermo del computer. Questa sarà integrata nei nuovi EliteBook x360 830 G5, HP EliteDisplay E243p e HP EliteOne 800 AiO G5.

Passione gaming

Stando ad una ricerca di HP, il 97% dei giocatori acquistano dispositivi facilmente aggiornabili e il 71% vogliono godere di esperienze su un grande schermo. Ciò ha permesso di estendere le funzionalità della linea gaming Omen di HP, con hardware innovativo e contenuti di qualità.

Ecco allora il display OMEN X Emperium 65 con NVIDIA G-SYNC HDR, il primo al mondo con una soundbar, e un’esperienza di gioco del salotto con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Questa meraviglia tecnologica viene fornita con la tecnologia di riduzione delle vibrazioni VRT e un sistema di crossover stereo a tre vie che, combinato, annulla la necessità di un subwoofer separato.

Ma non è tutto: due importanti aggiornamenti sono dedicati all’ultimo laptop OMEN 15, che ora vanta una GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 20, e al desktop OMEN Obelisk, in grado di supportare fino a 64 GB di memoria HyperX, per prestazioni di assoluto livello.

Per finire, arriva anche il Chromebook x360 14 G1, con un sandbox di avvio verificato e l’aggiunta di una licenza di Chrome Enterprise per un controllo di oltre 200 criteri tra utenti, dispositivi e applicazioni. Questo è il primo Chromebook HP con un processore Intel Core i7 ed esperienza audio B&O, display touchscreen con cornici sottili, docking USB-C e due altoparlanti.

Prezzi e disponibilità

Il Pavilion 27 Quantum Dot Display sarà disponibile a marzo a un prezzo di 429 euro. Lo schermo FHD HP Pavilion 27 ha invece un cartellino di 329 euro. Il display HP Pavilion 32 QHD arriverà a febbraio a 449 euro mentre l’HP EliteBook x360 830 G5 lo sarà ad aprile.

Il monitor HP EliteDisplay E243p Sure View sarà nei negozi a marzo, seguito dall’HP EliteOne 800 G5 AiO a luglio. L’OMEN X Emperium 65 con soundbar costerà 4.799 euro; il portatile OMEN 15 aggiornato invece a partire da 1.699 euro. Il nuovo OMEN Obelisk Desktop partirà da 799 euro, a seconda delle configurazioni.