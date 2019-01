Samsung Notebook Odyssey con GeForce RTX 2080

Filippo Vendrame,

Al CES 2019 di Las Vegas, Samsung ha presentato la nuova versione del suo portatile per il gaming Notebook Odyssey. Trattasi di un prodotto performante ed in grado di offrire un’esperienza di gioco particolarmente coinvolgente. Un notebook non solo dotato di specifiche di alto profilo ma anche caratterizzato da un design elegante e moderno. In particolare, spiccano le cornici ridotte del display che permettono di contenere gli ingombri e la particolare cerniera presente solamente sotto la parte centrale dello schermo che permette di chiudere il portatile.

Dal punto di vista delle pure specifiche tecniche, il nuovo Samsung Notebook Odyssey dispone di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate a 144 Hz e tecnologia G-Sync di NVIDIA. Per garantire sempre le massime prestazioni, il nuovo notebook per il gaming della casa coreana dispone del processore Intel Core i7 di ottava generazione con GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 e ben 16 GB di memoria RAM. Per archiviare i dati e i giochi è disponibile un SSD NVMe da 256 GB o un disco fisso classico da 1 TB. Per gestire al meglio le alte prestazioni di questa piattaforma hardware, Samsung ha implementato due dissipatori Jet Blade riprogettati con ventole a 83 pale e un nuovo sistema di raffreddamento con 5 heat pipe.

Anche l’audio è stato particolarmente curato grazie alla disponibilità degli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La scheda tecnica si completa con il WiFi, il Bluetooth, una porta USB-C, tre porte USB 3.0, una porta HDMI e una porta RJ-45.

Il Samsung Notebook Odyssey sarà disponibile a partire dagli Stati Uniti all’inizio del 2019 ad un prezzo non ancora comunicato. Successivamente arriverà anche in Corea, in Cina ed in altri Paesi selezionati. Non è chiaro se arriverà mai anche in Europa.