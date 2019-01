Vodafone, le offerte winback di gennaio

Filippo Vendrame,

Con l’obiettivo di recuperare i suoi vecchi clienti, Vodafone continua a proporre interessanti offerte winback legate ai piani tariffari Vodafone Special Minuti. Queste offerte saranno proposte direttamente ad alcuni ex clienti che saranno contattati direttamente da un consulente telefonico dell’operatore. Vodafone Special Minuti 50 Giga prevede chiamate illimitate e 50 Giga di traffico Internet. Il tutto a 6,99 euro al mese. Tariffa attivabile da chi proviene da un operatore virtuale.

Disponibile anche una seconda variante di Vodafone Special Minuti 50 Giga che prevede un costo di 7,99 euro al mese per chi proviene da Iliad. Vodafone Special Minuti 50 Giga è sottoscrivibile anche da chi arriva da Wind ma ad un prezzo di 15 euro al mese. Vodafone Special Minuti 20 Giga offre, invece, chiamate illimitate e 20 Giga di traffico Internet al costo di 7 euro al mese. Attivabile da chi proviene da 3 Italia. Disponibile anche una seconda variante di questa tariffa che prevede un costo di 10,90 euro al mese attivabile solamente da chi proviene da Wind. Vodafone Special Minuti 20 Giga è attivabile anche da chi arriva da TIM ma ad un costo mensile che sale ulteriormente a 12 euro.

Vodafone Special Minuti 30 Giga offre chiamate illimitate e 30 Giga di traffico Internet al costo di 15 euro al mese. Attivabile da chi arriva da TIM e Wind.

Tutte queste offerte winback di Vodafone sottoscrivibili da callcenter prevedono un costo di attivazione di 6 euro che si deve sommare al costo dell’acquisto della nuova SIM.

Nessun vincolo contrattuale. Queste offerte prevedono il rinnovo sul credito residuo. Le offerte Vodafone Special Minuti prevedono l’accesso alla rete 4.5G di Vodafone per poter navigare alla massima velocità possibile.

Gli ex clienti Vodafone saranno contattati solamente se in precedenza avevano lasciato il consenso ad essere chiamati per ricevere proposte commerciali.