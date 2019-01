Polestar 2, l’auto elettrica che sfida la Model 3

Filippo Vendrame,

Volvo punta a voler sfidare Tesla con Polestar, il suo brand specializzato in auto sportive ed elettriche. La casa automobilistica svedese ha rilasciato la prima immagine teaser della sua futura Polestar 2, un’auto completamente elettrica che sulla carta dovrebbe essere una delle migliori proposte del settore. L’obiettivo è quello di proporre un’auto in grado di contrapporsi alla Tesla Model 3 oggi uno dei più importanti punti di riferimento del settore delle berline elettriche.

L’immagine teaser dell’auto non svela molti particolari se non che si dovrebbe trattare di una berlina a 4 posti. La sua presentazione è attesa per quest’anno, probabilmente al Salone di Ginevra. La commercializzazione, invece, dovrebbe iniziare nel 2020. Secondo alcune indiscrezioni, la Polestar 2 dovrebbe essere anche un’auto ad alte prestazioni con una potenza di circa 400 cavalli. Ottima anche l’autonomia che sulla carta dovrebbe essere di quasi 500 chilometri. Molto cura dovrebbe essere stata data al sistema infotainment di bordo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’autovettura dovrebbe disporre di un sistema infotainment basato esclusivamente su Android in grado di proporre agli occupanti una serie di servizi di valore aggiunto attivabili anche con il solo ausilio della voce grazie alla presenza di un vero e proprio assistente vocale.

Un’auto elettrica che sulla carta sembra essere davvero molto interessante ed innovativa. Nei prossimi mesi se ne saprà sicuramente molto di più. Tuttavia, tanta tecnologia si farà certamente pagare non poco.

Polestar ha già evidenziato come il prezzo di questa sua futura auto elettrica sarà allineato a quello della Model 3. Non si tratterà sicuramente di un’auto per tutti. Tuttavia, l’arrivo di questo nuovo modello evidenzia ancora una volta come la strada del futuro della mobilità sia stata tracciata. La mobilità elettrica rappresenta il futuro e sempre più produttori stanno iniziando a proporre modelli competitivi ed innovativi.