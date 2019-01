Tesla Model 3, aperto il configuratore italiano

Filippo Vendrame,

Tesla ha finalmente aperto a tutti il configuratore della Model 3 in Italia. Questo significa che tutti gli interessati potranno, adesso, ordinare la loro auto elettrica senza dover prima passare per il precedente sistema di preordini. Il configuratone italiano permette di apprezzare meglio tutte le caratteristiche della Model 3 e soprattutto i prezzi. Gli interessati o anche i semplici curiosi potranno, infatti, simulare l’acquisto dell’auto per scoprire esattamente quanto dovrebbero pagare.

Nessuna novità sui prezzi che erano già quelli conosciuti. Piuttosto è interessante notare come la Model 3 potrà essere acquistata anche a rate con un anticipo che potrà essere personalizzato da parte dell’acquirente. Il valore dell’anticipo incide sull’importo delle rate e della maxi rata finale a sua volta finanziabile. Gli acquirenti, come noto, potranno scegliere tra la versione Long Range e quella Performance. Le consegne inizieranno a marzo. Priorità, dunque, a chi aveva già preordinato le Model 3 e aveva già avuto modo di poter completare l’ordine d’acquisto. Per loro le consegne dovrebbero iniziare a febbraio.

Tesla Model 3, configuratore italiano

Il configuratore della piccola auto elettrica del brand americano permette di personalizzare l’auto nei minimi dettagli e di procedere, poi, con l’acquisto. La prima cosa da fare sarà scegliere il modello della Model 3, cioè se la variante Long Range o quella Performance. Successivamente sarà possibile scegliere accessori come il colore della carrozzeria, i cerchi, il colore degli interni e l’Autopilot che potrà essere attivato anche dopo la consegna ma ad un prezzo superiore. Come passo finale si potrà procedere all’acquisto vero e proprio che prevede il pagamento immediato di una caparra di 2.000 euro da versare tramite carta di credito o bonifico bancario.

Una Tesla Model 3 Long Range con alcuni optional può raggiungere facilmente la soglia dei 70.000 euro. Un’auto sicuramente per pochi ma che rappresenta uno degli esempi migliori del settore della mobilità elettrica.