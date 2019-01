CES 2019, BMW propone la guida virtuale

Filippo Vendrame,

BMW, al CES 2019 di Las Vegas, offre un assaggio di futuro consentendo ai visitatori di poter provare il piacere di guida e le potenzialità della connettività digitale. Il costruttore tedesco, infatti, offre alla persone la possibilità di guidare virtualmente la BMW Vision iNEXT, grazie al BMW Intelligent Personal Assistant.

Questo concept di auto del futuro sarà esposto accanto a un’installazione sofisticata in realtà mista che, per la prima volta, fornisce un’esperienza virtuale e coinvolgente di ciò che significa guidare in modo autonomo, a zero emissioni e completamente connesso nel BMW Vision iNEXT. Per iniziare la simulazione, il BMW Intelligent Personal Assistant suggerisce il programma del giorno e pianifica scrupolosamente le attività per il tragitto. Grazie agli occhiali per realtà virtuale e uno spazio appositamente progettato, i visitatori possono immergersi in questo mondo: inizialmente saranno loro stessi a guidare il BMW Vision iNEXT, per passare poi alla funzione di guida autonoma.

In modalità “Ease” autonoma, il conducente interagisce con il BMW Intelligent Personal Assistant, che fornisce suggerimenti e controlla i numerosi servizi digitali disponibili, dalla videoconferenza, allo shopping, alle funzioni smart home.

BMW Vision iNEXT offre modalità totalmente nuove di investire il proprio tempo mentre si è a bordo. I visitatori possono provare in prima persona il design “Shy Tech“, una tecnologia integrata in modo discreto e che diventa visibile solo quando necessario, grazie a due ulteriori esposizioni all’esterno del veicolo.

Il BMW Intelligent Personal Assistant, che utilizza il linguaggio naturale per interagire con il veicolo e accedere alle funzioni, segna l’inizio di una nuova era per il marchio BMW.

Si ricorda, infine, che BMW Vision iNEXT è stata presentata lo scorso anno. Da questo concept dovrebbe derivare un’auto vera e propria che dovrebbe debuttare nel 2021.