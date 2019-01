CES 2019: Lenovo Legion e ThinkPad X1

Luca Colantuoni,

Anche Lenovo ha presentato al CES 2019 di Las Vegas nuovi gaming laptop con le recenti GPU NVIDIA GeForce RTX. I Legion Y740 e Y540 sono stati realizzati in collaborazione con Corsair, che ha fornito RAM e tastiera. Il produttore cinese ha inoltre annunciato le versioni 2019 dei famosi ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga.

Lenovo Legion Y740 e Y540

I Legion Y740 e Y540 condividono diverse caratteristiche, tra cui l’elevata qualità costruttiva e i processori Intel Core di ottava generazione (fino al Core i7-8750H a sei core). Il Legion Y740 viene offerto con schermo da 17,3 e 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Gli utenti possono anche scegliere un pannello con frequenza di refresh pari a 144 Hz e supporto per la tecnologia NVIDIA G-SYNC e Dolby Vision HDR 400. Il Legion Y540 ha invece un display da 15,6 pollici.

La dotazione hardware comprende inoltre 8/16/32 GB di RAM (Corsair), SSD fino a 512 GB o hard disk fino a 2 TB. La principale differenza è rappresentata dalla scheda video NVIDIA: GeForce RTX 2080 Max-Q per il Legion Y740 da 17,3 pollici, GeForce RTX 2070 per il Legion Y740 da 15,6 pollici e GeForce RTX 2060 per il Legion Y540. Tutti hanno una tastiera retroilluminata Corsair iCue RGB e altoparlanti Dolby Atmos. I prezzi base sono 1.979,99 dollari (Legion Y740 17 pollici), 1.749,99 dollari (Legion Y740 15 pollici) e 929,99 dollari (Legion Y540).

Lenovo ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga

Il ThinkPad X1 Carbon, giunto alla settima generazione, possiede ancora un telaio in fibra di carbonio (da cui il nome), ma ora la trama è più visibile sulla cover. Il ThinkPad X1 Yoga, giunto alla quarta generazione, ha invece un telaio in alluminio che garantisce la stessa resistenza, nonostante lo spessore inferiore rispetto alla precedente generazione in fibra di carbonio. Entrambi hanno uno schermo da 14 pollici con risoluzione full HD, Quad HD o 4K con Dolby Vision o HDR 400.

Lenovo offre configurazioni con processori Intel Core di ottava generazione, 8 o 16 GB di RAM, SSD PCIe fino a 2 TB, lettore di impronte digitali, altoparlanti Dolby Atmos, porte USB Type-C e, per il ThinkPad X1 Yoga, anche connettività LTE e ThinkPad Pen Pro. I prezzi base sono 1.709 dollari (ThinkPad X1 Carbon) e 1.929 dollari (ThinkPad X1 Yoga).