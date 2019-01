CES 2019, Samsung Notebook 9 Pro e Notebook Flash

Filippo Vendrame,

Samsung al CES 2019 di Las Vegas ha annunciato i nuovi laptop Notebook 9 Pro e Notebook Flash. Trattasi di prodotti su cui la casa coreana ha curato molto sia l’estetica che la qualità costruttiva utilizzando ampiamente il metallo che permette di donare un look premium. YoungGyoo Choi, Senior Vice President of the PC Business Team, Mobile Communication Business di Samsung Electronics ha evidenziato come i clienti cerchino dispositivi belli e moderni che consentano loro di fare ciò che vogliono, quando e dove vogliono.

Samsung Notebook 9 Pro

Samsung Notebook 9 Pro è stato ridisegnato per offrire non solo eleganza ma anche tanta potenza. Il sapiente lavoro di progettazione ha permesso alla casa coreana di ridurre al minimo le cornici consentendo, così, di contenere le dimensioni complessive del notebook. Dal punto di vista delle pure specifiche tecniche, questo portatile dispone di un brillante display touch da 13,3 pollici con risoluzione Full HD.

Le prestazioni sono assicurate dalla presenza del processore Intel Core i7-8565U di ottava generazione con GPU Intel UHD 620 e 8GB LPDDR3 di memoria RAM. Per quanto riguarda l’archiviazione dei dati, Samsung ha scelto un’unità SSD da 256 GB PCIe NVMe. Presenti una webcam HD ed un comodo sensore per le impronte digitali. La tastiera è retroilluminata per garantire la migliore usabilità anche nelle condizioni di scarsa illuminazione.

La scheda tecnica continua con il WiFi 802.11ac, due porte Thunderbolt 3, una porta USB Type-C, il jack da 3,5mm ed uno slot microSD. Autonomia di circa 14 ore d’uso. Molto carina la presenza della S-Pen per poter interagire sullo schermo. Sistema operativo Windows 10 Home.

Samsung Notebook Flash

Il nuovo Samsung Notebook Flash è un prodotto in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo maggiormente conveniente. Rispetto al Samsung Notebook 9 Pro, questo modello si mette in luce per un design ancora più particolare.

Dal punto di vista tecnico, questo portatile dispone di un display da 13,3 pollici antiriflesso con risoluzione Full HD. Come processori, la casa coreana ha scelto l’Intel Celeron N4000 oppure l’Intel Pentium Silver N5000. La dotazione RAM arriva a 4 GB ed è disponibile una EMMC da 64 GB per archiviare i dati. Presente la tecnologia Gigabit WiFi per poter navigare sempre ad alta velocità.

La scheda tecnica continua con una webcam, due porte USB Type-C, una porta USB 3.0, una porta HDMI, il jack da 3,5mm, UFS e microSD Combo. Autonomia di 10 ore, sensore per le impronte digitali e sistema operativo Windows 10 Home.

I portatili Samsung Notebook 9 Pro e Samsung Notebook Flash saranno disponibili all’inizio del 2019.