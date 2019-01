Qualcomm al CES 2019 fa “parlare” le auto connesse

Candido Romano,

In occasione del CES 2019 di Las Vegas, Qualcomm ha annunciato diverse novità in ambito automotive, soprattutto nell’ambito della comunicazione tra vicoli connessi per migliorare la sicurezza stradale, l’efficienza del traffico e la guida automatizzata.

In particolare Audi, Ducati e Ford insieme a Qualcomm Technologies hanno annunciato l’impegno comune per accelerare lo sviluppo commerciale della tecnologia di comunicazione diretta C-V2X. Durante la fiera è possibile assistere a dimostrazioni pratiche di situazioni di guida comuni, che possono verificarsi tra veicoli e motocicli, in cui vengono utilizzate comunicazioni dirette C-V2X su veicoli Audi e Ford, nonché sulla Ducati Multistrada 1260.

La tecnologia C-V2X viene supportata dal chipset Qualcomm 9150 C-V2X e può essere utilizzata per stabilire chi ha il diritto di precedenza a un incrocio di quattro strade non segnalato, dove le intenzioni non prevedibili dei guidatori o le condizioni di scarsa visibilità rendono ideale l’uso di un sensore wireless come il C-V2X.

Nakul Duggal, senior vice president of product management di Qualcomm Technologies ha dichiarato:

In virtù del lavoro di Qualcomm Technologies attualmente in corso con Ford, Audi e Ducati, siamo entusiasti di continuare ad esprimere il nostro impegno congiunto per accelerare l’implementazione commerciale della tecnologia C-V2X. Questo nuovo capitolo, che si iscrive all’interno di partnership consolidate da tempo, delinea l’obiettivo congiunto di realizzare il pieno potenziale del C-V2X come soluzione globale per la connettività, la sicurezza e l’autonomia dei veicoli di prossima generazione. Non vediamo l’ora di poter condividere gli ultimi risultati di questa collaborazione dato che diversi veicoli Ford, Audi e Ducati sono già in grado di dimostrare l’interoperabilità C-V2X in situazioni di guida reali

Inoltre Qualcomm ha lavorato insieme alla Città di Las Vegas e Commissione Regionale dei Trasporti del Sud Nevada (RTC) per implementare le tecnologie di comunicazione tra veicoli C-V2X lungo strade selezionate già nel 2019. Tutto è parte di un programma di prova progettato per dimostrare i vantaggi della tecnologia di comunicazione diretta C-V2X: si tratta della prima sperimentazione pubblica proprio a Las Vegas. Sempre Nakul Duggal ha detto in merito:

Facendo leva sulla diffusione dell’implementazione della tecnologia C-V2X in città innovative in tutto il mondo, Qualcomm Technologies è lieta di collaborare con la Città di Las Vegas e con la RTC fornendo un elemento chiave per abilitare una maggiore connettività tra veicoli con l’obiettivo di creare strade sicure ed efficienti. Lavorare insieme è essenziale per sviluppare appieno il potenziale della tecnologia C-V2X, che è quello di migliorare la sicurezza stradale e contestualmente rivoluzionare il trasporto pubblico. Questo è il motivo per cui siamo impazienti di giocare un ruolo chiave nel definire Las Vegas come hub principale per le tecnologie di trasporto autonomo e intelligente